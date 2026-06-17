Шварц назвал три вещи, по которым он скучал в России

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил, чего ему не хватало после отъезда из России.
– Три вещи в России, по которым вы скучали?
– По клубу «Динамо», людям из клуба «Динамо» и успеху, который у нас был.
- Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года.
- Он уже возглавлял московскую команду с 2020 по 2022 год.
- Лучшие результаты немецкого специалиста – бронзовые медали РПЛ и проигранный финал FONBET Кубка России.
- Помимо «Динамо», он работал в «Герте», «Майнце» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
Источник: «Матч ТВ»