Пруцев перешел во французский клуб

Российский полузащитник Егор Пруцев перешел во французский «Дюнкерк» на правах свободного агента.

Контракт 22-летнего футболиста с клубом Лиги 2 рассчитан до 2030 года.

Скаутский отдел «Дюнкерка» отслеживал игрока с января 2024 года. Россиянин выбрал французский клуб, несмотря на предложения из нескольких других стран.