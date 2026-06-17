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Пруцев перешел во французский клуб

17 июня, 21:37
8

Российский полузащитник Егор Пруцев перешел во французский «Дюнкерк» на правах свободного агента.

Контракт 22-летнего футболиста с клубом Лиги 2 рассчитан до 2030 года.

Скаутский отдел «Дюнкерка» отслеживал игрока с января 2024 года. Россиянин выбрал французский клуб, несмотря на предложения из нескольких других стран.

  • Пруцев начал европейскую карьеру в 2022 году в сербской «Црвене Звезде», с которой стал чемпионом Сербии. Затем полузащитник отправился в аренду в словенский «Целе» и тоже выиграл национальный титул.
  • В сезоне-2023/24 Пруцев провел 11 результативных действий за «Целе», а также сыграл за «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов, где встретился с «Барселоной».
  • Егор – родной брат полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

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Источник: официальный сайт «Дюнкерка»
Франция. Лига 2 Россия. Премьер-лига Трансферы Дюнкерк Пруцев Егор
Комментарии (8)
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Rabinovi_ch
1781722184
УДАЧИ И ПОБЕД!
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Император Бомжей
1781723660
Ну и правильно сделал, уже и титулы есть и опыт игры в Европе и в ЛЧ, еще молодой, может карьера сложится хорошо и все будет четко!
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Evgenijgerasimov607@gmail
1781725063
Одобрямс!
Ответить
рылы
1781727621
поздравил бы, но французский фнл после црвены - такое себе.
Ответить
Чилим.
1781728875
удачи
Ответить
Oldtrafford83
1781757734
Красавчик, удачи и дальнейшего развития!!!
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Иван Петров 1986
1781761013
Это не тот Пруцев.
Ответить
vvv123
1781769685
Да ну и хрен сим!
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