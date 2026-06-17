Пруцев перешел во французский клуб

Российский полузащитник Егор Пруцев перешел во французский «Дюнкерк» на правах свободного агента.
Контракт 22-летнего футболиста с клубом Лиги 2 рассчитан до 2030 года.
Скаутский отдел «Дюнкерка» отслеживал игрока с января 2024 года. Россиянин выбрал французский клуб, несмотря на предложения из нескольких других стран.
- Пруцев начал европейскую карьеру в 2022 году в сербской «Црвене Звезде», с которой стал чемпионом Сербии. Затем полузащитник отправился в аренду в словенский «Целе» и тоже выиграл национальный титул.
- В сезоне-2023/24 Пруцев провел 11 результативных действий за «Целе», а также сыграл за «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов, где встретился с «Барселоной».
- Егор – родной брат полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.
Источник: официальный сайт «Дюнкерка»