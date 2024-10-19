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    • Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»

    Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»

    Раскрыты подробности отношений нападающего «Спартака» Шамара Николсона с уже бывшим тренером команды Гильермо Абаскалем.

    «Когда «Спартак» тренировал Абаскаль, Николсон забил 4 гола в 27 матчах во всех турнирах, в основном выходя на замену.

    В один из вечеров нападающий написал тренеру: «Коуч, я же в полном порядке, почему ты меня не ставишь?».

    Отмечается, что отношения были испорчены: сезон-2023/24 игрок провел во французском «Клермоне», – написал источник.

    • Шамар не спас «Клермон» от вылета из Лиги 1.
    • В этом сезоне РПЛ у ямайца 4 матча, 2 гола.
    • Шамар стоит 4 миллиона евро.

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    Источник: Спортс

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    Сегодня, 12:05
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    Комментарии (5)
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    Айболид
    1729330552
    Да у них там диктатура прям . Стыдобища .
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    NewLife
    1729334743
    Абаскаль, надо было вычищать помойные вирусы из своего компа)
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    alefreddy
    1729339468
    до тренера рыжего также сбывали игроков а они там заиграли-Рохо Пашалич Кофрие итд
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