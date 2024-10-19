Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»

Раскрыты подробности отношений нападающего «Спартака» Шамара Николсона с уже бывшим тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Когда «Спартак» тренировал Абаскаль, Николсон забил 4 гола в 27 матчах во всех турнирах, в основном выходя на замену.

В один из вечеров нападающий написал тренеру: «Коуч, я же в полном порядке, почему ты меня не ставишь?».

Отмечается, что отношения были испорчены: сезон-2023/24 игрок провел во французском «Клермоне», – написал источник.