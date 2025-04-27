В Лигу 1 вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне

Лидер Лиги 2 «Лорьян» обеспечил себе повышение в классе по итогам текущего сезона.

Напрямую в высший дивизион Франции перейдут две лучшие команды. «Лорьян» занимает в Лиге 2 1-е место с 68 очками после 32 матчей. Идущий на 3-м месте с 61 очком «Метц», и команды, расположенные в таблице ниже, уже не смогут догнать лидера за оставшиеся два тура.

Второе место в турнире сейчас занимает «Париж» с 65 очками.