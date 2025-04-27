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В Лигу 1 вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне

Сегодня, 19:44
1

Лидер Лиги 2 «Лорьян» обеспечил себе повышение в классе по итогам текущего сезона.

Напрямую в высший дивизион Франции перейдут две лучшие команды. «Лорьян» занимает в Лиге 2 1-е место с 68 очками после 32 матчей. Идущий на 3-м месте с 61 очком «Метц», и команды, расположенные в таблице ниже, уже не смогут догнать лидера за оставшиеся два тура.

Второе место в турнире сейчас занимает «Париж» с 65 очками.

  • «Лорьян» в прошлом сезоне вылетел из Лиги 1, заняв 17-е место.
  • Высшим достижением в истории клуба является победа в Кубке Франции в сезоне-2001/02.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Франция. Лига 2 Лорьян
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Комментарии (1)
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fakeid
1745773645
если фк париж выйдет со 2 места, то будет забавно. они же фарм, по сути. как химки фарм спартага.
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