  • Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова сыграет в стыках за место в Лиге 1 с первого раунда

Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова сыграет в стыках за место в Лиге 1 с первого раунда

Сегодня, 10:29

«Ред Стар» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1) в 34-м туре Лиги 2 и занял 4-е место в турнирной таблице по итогам сезона.

Команда набрала 58 очков. Столько же баллов у «Родеза», который закончил сезон на 5-м месте. Обе команды вышли в плей-офф за место в Лиге 1.

  • За «Ред Стар» играли Федор Черенков (1990–1991), Александр Бубнов (1989–1990, затем работал в роли ассистента главного тренера до 1993-го) и Сергей Родионов (1990–1993).
  • В то время команда также выступала во втором дивизионе, а в элите она появлялась в последний раз в сезоне-1974/75.
  • «Ред Стар» представляет Париж, но проводит домашние матчи в пригороде Сент-Уэн-сюр-Сен на историческом стадионе «Стад Бауэр».

Стадия 1/4 финала будет состоять из одного матча «Ред Стар»«Родез».

Победитель этой встречи в 1/2 финала встретится с командой, которая займет в турнирной таблице Лиге 2 3-е место. Вероятно, что им будет «Сент-Этьен». Ожидается, что «зеленые» опустятся на 3-е место, когда будет вынесено решение по прерванному матчу «Бастия» – «Ле Ман», где хозяевам, вероятно, засчитают техническое поражение, что поднимет «Ле Ман» на вторую строчку.

Победитель полуфинала (из одного матча) встретится в финале плей-офф с 16-й командой Лиги 1. Ей станет «Гавр», «Осер» или «Ницца». Финал будет состоять из двух матчей.

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Франция. Лига 2 Ред Стар Родез Сент-Этьен Черенков Федор Родионов Сергей Бубнов Александр
