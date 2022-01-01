Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Лига 1 2025/2026
Команды
Осер
€ 88 млн
Осер
Осер
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Аббе-Дешамп
Сайт:
http://www.aja.fr/
Тренер:
Кристоф Пелиссье
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Осер» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Фото
Новичок «Динамо» прилетел в Москву – его встретили с караваем
12 сентября
1
«Осер» – «Ницца»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Франции 2026/2027
11 сентября
Фото
«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
10 сентября
1
«Лион» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
«Лион» – «Осер»: кто победит в матче 3-го тура Лиги 1 2026/2027
3 сентября
Трансляция
«Осер» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Осер» – «Анжер»: кто победит в матче 2 тура Лиги 1 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Ланс» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
Клуб, игравший в этом сезоне в Лиге чемпионов, может вылететь из Лиги 1
18 мая
«Лилль» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.40
16 мая
«Осер» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70
9 мая
Трансляция
«Осер» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Осер» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.67
2 мая
Трансляция
«Лион» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Лион» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 2.10
24 апреля
Трансляция
«Монако» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
Трансляция
«Осер» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
Трансляция
«Гавр» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
«Гавр» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.77
4 апреля
Трансляция
«Осер» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026
21 марта
«Осер» – «Брест»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.6
20 марта
Трансляция
«Марсель» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026
13 марта
«Марсель» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 13 марта 2026 с коэффициентом 1.45
12 марта
Трансляция
«Осер» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026
7 марта
«Осер» – «Страсбур»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.75
6 марта
Трансляция
«Лорьян»– «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026
1 марта
«Лорьян» – «Осер»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.65
28 февраля
Трансляция
«Осер» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2026
22 февраля
Трансляция
«Метц» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
1
2
3
4
5
Главные новости
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
1
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
Вчера, 21:24
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+