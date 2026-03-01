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  • «Лорьян»– «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Лорьян»– «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 18:05
Лорьян
01.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 2
Завершен
Осер
19' Б. Дьенг 29' Б. Дьенг
1' М. Сенайя 24' Ж. Касимир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
44
Дарлин Йонгва
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
5
Бамо Мейте
ОП
6
Лоран Абержель
(К) ОП
8
Ноа Кадиу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
10
Пабло Пажи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
12
Бамба Дьенг
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
15
Элиша Овусу
(К) ОП
5
Кевен Дануа
ЦП
21
Жосуэ Касимир
ПВ
10
Лассине Синайоко
ЦФ
19
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лорьян
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
62
Артур Авом
ЦП
29
Дерман Карим
ЦП
77
Панос Кацерис
ЛВ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
28
Самбу Сумано
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
18
Ассане Диуссе
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
9
Секу Мара
ЦФ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
2-2-2-1-3
38
Мвого
44
Йонгва
3
Тальби
5
Мейте
6
Абержель
8
Кадиу
17
Макенго
11
Ле Бри
12
Дьенг
2
Силва
10
Пажи
3-3-1-1-2
16
Леон
14
Менса
20
Дьоманде
24
Око
26
Сенайя
15
Овусу
22
Оппегард
5
Дануа
21
Касимир
19
Намасо
10
Синайоко
6
Абержель
62
Авом
62
Авом
6
Абержель
17
Макенго
29
Карим
29
Карим
17
Макенго
11
Ле Бри
77
Кацерис
77
Кацерис
11
Ле Бри
10
Пажи
15
Айегун
15
Айегун
10
Пажи
12
Дьенг
28
Сумано
28
Сумано
12
Дьенг
21
Касимир
9
Мара
9
Мара
21
Касимир
Остались в запасе
Лорьян
Осер
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
18
Ассане Диуссе
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
18
Ассане Диуссе
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лорьян
Точно не сыграют
Арсен Куасси
ЛЗ
Бандиугу Фадига
АП
Бенжамин Лерой
ВР
Треван Сануси
ЛВ
Исаак Туре
ЦЗ
Осер
Точно не сыграют
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Лассо Кулибали
ЦП
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Ромен Февр
ПВ
Телли Сиве
ЦЗ
Tidiane Devernois
ЦП
Ryan Rodin
ЦФ
Статистика матча Лорьян - Осер
1
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
10
Количество передач
455
449
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.41
xGP (предотвращенные голы)
-0.71
-0.71

Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Осера», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Осер»

«Лорьян»– «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Осер Лорьян
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