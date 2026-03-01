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Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Осера», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Осер»