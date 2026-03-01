01.03.2026, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 24 тур
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Лорьян
Лорьян
2-2-2-1-3
38
Мвого
44
Йонгва
3
Тальби
5
Мейте
6
Абержель
8
Кадиу
17
Макенго
11
Ле Бри
12
Дьенг
2
Силва
10
Пажи
3-3-1-1-2
16
Леон
14
Менса
20
Дьоманде
24
Око
26
Сенайя
15
Овусу
22
Оппегард
5
Дануа
21
Касимир
19
Намасо
10
Синайоко
6
Абержель
62
Авом
62
Авом
6
Абержель
17
Макенго
29
Карим
29
Карим
17
Макенго
11
Ле Бри
77
Кацерис
77
Кацерис
11
Ле Бри
10
Пажи
15
Айегун
15
Айегун
10
Пажи
12
Дьенг
28
Сумано
28
Сумано
12
Дьенг
21
Касимир
9
Мара
9
Мара
21
Касимир
Остались в запасе
Лорьян
Осер
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
18
Ассане Диуссе
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
32
Натаниэль Аджей
ЦЗ
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
18
Ассане Диуссе
ЦП
41
Yvan Zaddy
ЦФ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Лорьян - Осер
1
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
11
10
Количество передач
455
449
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.41
xGP (предотвращенные голы)
-0.71
-0.71
Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Осера», 24-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Осер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»