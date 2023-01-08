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    Кристоф Пелиссье

    Тренер
    Имя Кристоф
    Фамилия Пелиссье
    Команда Осер
    Гражданство Франция
    Дата рождения 5 октября 1965
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Анжер 1 : 1 Осер Франция. Лига 1, 23 тур
    17.02.2023 Осер 2 : 1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    26.02.2023 Лорьян 0 : 1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    03.03.2023 Ницца 1 : 1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    11.03.2023 Осер 0 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Осер 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Дюнкерк 2(4) : 3(5) Осер
    22.01.2023 Ньор 0 : 4 Осер
    08.02.2023 Осер 2 : 3 Родез
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