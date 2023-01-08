Кристоф Пелиссье
Тренер
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Пелиссье
|Команда
|Осер
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|5 октября 1965
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Пелиссье
|Команда
|Осер
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|5 октября 1965
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Анжер
|1 : 1
|Осер
|Франция. Лига 1, 23 тур
|17.02.2023
|Осер
|2 : 1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|26.02.2023
|Лорьян
|0 : 1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|03.03.2023
|Ницца
|1 : 1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|11.03.2023
|Осер
|0 : 0
|Ренн
|Франция. Лига 1, 27 тур