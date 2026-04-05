Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Осера», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Осер»