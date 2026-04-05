05.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 28 тур
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
3-3-2-2
23
Мори
93
Санганте
20
Секо
4
Льорис
18
Зуауи
19
Гурна
77
Него
26
Эбоног
14
Ндиайе
17
Буфал
45
Сумаре
3-3-1-1-2
40
Де Персен
22
Оппегард
24
Око
20
Дьоманде
27
Си
15
Овусу
14
Менса
5
Дануа
28
Февр
19
Намасо
10
Синайоко
18
Зуауи
32
Пембеле
32
Пембеле
18
Зуауи
26
Эбоног
11
Кьереме
11
Кьереме
26
Эбоног
17
Буфал
25
Саматта
25
Саматта
17
Буфал
22
Оппегард
21
Касимир
21
Касимир
22
Оппегард
19
Намасо
9
Мара
9
Мара
19
Намасо
Остались в запасе
Гавр
Осер
50
Paul Argney
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
30
Том Негрель
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
50
Paul Argney
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Остались в запасе
30
Том Негрель
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Гавр
Точно не сыграют
Осер
Точно не сыграют
Статистика матча Гавр - Осер
2
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
21
Офсайды
3
3
Количество передач
396
361
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.8
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Осера», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Осер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»