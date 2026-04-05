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  • «Гавр» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Гавр» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 17:05
Гавр
05.04.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Осер
23' С. Эбоног
15' Л. Синайоко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Гавр
23
Диав Мори
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
20
Аюму Секо
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
19
Люка Гурна
ОП
26
Саймон Эбоног
ЦП
14
Рассул Ндиайе
ЦП
45
Исса Сумаре
ЛВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
14
Джидеон Менса
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
15
Элиша Овусу
(К) ОП
5
Кевен Дануа
ЦП
28
Ромен Февр
ПВ
10
Лассине Синайоко
ЦФ
19
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Гавр
50
Paul Argney
ВР
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
29
Стефан Загаду
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
11
Годсон Кьереме
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Осер
30
Том Негрель
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
21
Жосуэ Касимир
ПВ
9
Секу Мара
ЦФ
3-3-2-2
23
Мори
93
Санганте
20
Секо
4
Льорис
18
Зуауи
19
Гурна
77
Него
26
Эбоног
14
Ндиайе
17
Буфал
45
Сумаре
3-3-1-1-2
40
Де Персен
22
Оппегард
24
Око
20
Дьоманде
27
Си
15
Овусу
14
Менса
5
Дануа
28
Февр
19
Намасо
10
Синайоко
18
Зуауи
32
Пембеле
32
Пембеле
18
Зуауи
26
Эбоног
11
Кьереме
11
Кьереме
26
Эбоног
17
Буфал
25
Саматта
25
Саматта
17
Буфал
22
Оппегард
21
Касимир
21
Касимир
22
Оппегард
19
Намасо
9
Мара
9
Мара
19
Намасо
Остались в запасе
Гавр
Осер
50
Paul Argney
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
30
Том Негрель
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
50
Paul Argney
ВР
29
Стефан Загаду
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
78
Дарен Мосенго
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Остались в запасе
30
Том Негрель
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Гавр
Точно не сыграют
Лионель М'Паси
ВР
Абдулайе Туре
ОП
Осер
Точно не сыграют
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Лассо Кулибали
ЦП
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Донован Леон
ВР
Статистика матча Гавр - Осер
2
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
16
21
Офсайды
3
3
Количество передач
396
361
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.65
1.8
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Осера», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр»«Осер»

«Гавр» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Осер Гавр
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