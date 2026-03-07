Составы команд
Осер
Осер
3-3-1-1-2
16
Леон
14
Менса
20
Дьоманде
24
Око
22
Оппегард
15
Овусу
26
Сенайя
5
Дануа
21
Касимир
19
Намасо
10
Синайоко
4-1-3-2
13
Пендерс
24
Хегсберг
2
Омобамиделе
6
Дукуре
3
Чилвел
29
Эль-Мурабе
19
Энкисо
42
Уаттара
20
Годо
15
Фофана
80
Яссин
26
Сенайя
27
Си
27
Си
26
Сенайя
21
Касимир
8
Ахамада
8
Ахамада
21
Касимир
3
Чилвел
8
Барко
8
Барко
3
Чилвел
29
Эль-Мурабе
8
Ойеделе
8
Ойеделе
29
Эль-Мурабе
80
Яссин
27
Амо-Амейав
27
Амо-Амейав
80
Яссин
20
Годо
11
Нанаси
11
Нанаси
20
Годо
15
Фофана
9
Паничелли
9
Паничелли
15
Фофана
Остались в запасе
Осер
Страсбур
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
31
Ryan Rodin
ЦФ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
50
Стефан Баич
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
4
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
31
Ryan Rodin
ЦФ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
41
Yvan Zaddy
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
50
Стефан Баич
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Осер - Страсбур
3
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
11
Офсайды
1
3
Количество передач
238
672
Сейвы
5
4
Точность передач %
70
90
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.08
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Страсбура», 25-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Страсбур»
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Источник: «Бомбардир»