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  • «Осер» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Осер» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 17:05
Осер
03.05.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 1
Завершен
Анжер
12' С. Мара 61' С. Мара 67' Л. Синайоко
77' Г. Койялипу (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
42
Элиша Овусу
(К) ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
5
Кевен Дануа
ЦП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Анжер
12
Эрве Коффи
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жак Экоми
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
20
Marius Louer
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
(К) ЛП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
10
Амин Сбаи
ЛФ
9
Проспер Питер
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Осер
30
Том Негрель
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
13
Телли Сиве
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
44
Mamoudou Cissokho
ЦФ
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Флоран Анен
ЛЗ
23
Дан Синате
ЛЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
6
Луи Мутон
ОП
10
Годюэн Койялипу
ЦФ
29
Ланрой Машин
ЦФ
4-1-2-3
40
Де Персен
14
Менса
20
Дьоманде
24
Око
27
Си
42
Овусу
8
Ахамада
5
Дануа
10
Намасо
14
Мара
9
Синайоко
3-2-3-2
12
Коффи
21
Лефор
4
Камара
20
27
Рао-Лисоа
3
Экоми
8
ван ден Бомен
93
Белькебла
15
Капелле
9
Питер
10
Сбаи
14
Менса
92
Акпа
92
Акпа
14
Менса
14
Мара
28
Кулибали
28
Кулибали
14
Мара
5
Дануа
10
Диуссе
10
Диуссе
5
Дануа
8
Ахамада
77
Касимир
77
Касимир
8
Ахамада
10
Намасо
44
44
10
Намасо
8
ван ден Бомен
29
Анен
29
Анен
8
ван ден Бомен
27
Рао-Лисоа
2
Аркю
2
Аркю
27
Рао-Лисоа
15
Капелле
6
Мутон
6
Мутон
15
Капелле
9
Питер
10
Койялипу
10
Койялипу
9
Питер
20
29
Машин
29
Машин
20
Остались в запасе
Осер
Анжер
30
Том Негрель
ВР
13
Телли Сиве
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
16
Мельвен Зинга
ВР
23
Дан Синате
ЛЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
30
Том Негрель
ВР
13
Телли Сиве
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
23
Дан Синате
ЛЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Александр Дюже
Осер
Точно не сыграют
Ромен Февр
ПВ
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Донован Леон
ВР
Фредрик Оппегард
ЛЗ
Анжер
Точно не сыграют
Яссин Белхдим
ЦП
Мариус Куркуль
ОП
Аруна Джибирин
ПВ
Статистика матча Осер - Анжер
2
1
3
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
2
Офсайды
2
0
Количество передач
507
387
Сейвы
2
7
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.03
2.2
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Анжера», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер»«Анжер»

«Осер» – «Анжер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Анжер Осер
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