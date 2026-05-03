03.05.2026, воскресенье, 18:15
Франция. Лига 1, 32 тур
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Осер
Осер
4-1-2-3
40
Де Персен
14
Менса
20
Дьоманде
24
Око
27
Си
42
Овусу
8
Ахамада
5
Дануа
10
Намасо
14
Мара
9
Синайоко
3-2-3-2
12
Коффи
21
Лефор
4
Камара
20
27
Рао-Лисоа
3
Экоми
8
ван ден Бомен
93
Белькебла
15
Капелле
9
Питер
10
Сбаи
14
Менса
92
Акпа
92
Акпа
14
Менса
14
Мара
28
Кулибали
28
Кулибали
14
Мара
5
Дануа
10
Диуссе
10
Диуссе
5
Дануа
8
Ахамада
77
Касимир
77
Касимир
8
Ахамада
10
Намасо
44
44
10
Намасо
8
ван ден Бомен
29
Анен
29
Анен
8
ван ден Бомен
27
Рао-Лисоа
2
Аркю
2
Аркю
27
Рао-Лисоа
15
Капелле
6
Мутон
6
Мутон
15
Капелле
9
Питер
10
Койялипу
10
Койялипу
9
Питер
20
29
Машин
29
Машин
20
Остались в запасе
Осер
Анжер
30
Том Негрель
ВР
13
Телли Сиве
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
16
Мельвен Зинга
ВР
23
Дан Синате
ЛЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
30
Том Негрель
ВР
13
Телли Сиве
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
23
Дан Синате
ЛЗ
34
Маэль Жернигон
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Александр Дюже
Осер
Точно не сыграют
Анжер
Точно не сыграют
Статистика матча Осер - Анжер
2
1
3
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
2
Офсайды
2
0
Количество передач
507
387
Сейвы
2
7
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.03
2.2
xGP (предотвращенные голы)
-0.74
-0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Осер» против «Анжера», 32-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осер» – «Анжер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»