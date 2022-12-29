- 26 января
- 19:46 Фото Французский клуб арендовал вратаря «Интера» Раду
- 29 декабря 2022
- 12:28 Головин оценил победу «Монако» над «Осером»
- 28 декабря 2022
- 22:45 Игрок «Монако» сделал дубль в дебютном матче Лиги 1
- 20:57 Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить на выезде «Осер» (3:2)
- 20:42 Головин установил личный рекорд в Лиге 1
- 13 ноября 2022
- 16:58 Лига 1. «ПСЖ» в последнем матче перед паузой победил «Осер» (5:0)
- 11:30 Где смотреть «ПСЖ» – «Осер»: во сколько прямая трансляция матча, Лига 1 13 ноября
- 13 октября 2022
- 21:27 В Лиге 1 за день 4 клуба поменяли тренеров. Это рекорд
- 4 сентября 2022
- 09:22 Лига 1. Санчес помог «Марселю» победить «Осер», марсельцы идут в лидерах
- 29 мая 2022
- 23:45 Видео Фанаты «Сент-Этьена» выбежали на поле после вылета из Лиги 1. Они погнались за игрокам и закидали их файерами 5
- 23:16 «Сент-Этьен» впервые за 18 лет вылетел в Лигу 2 1
- 26 мая 2022
- 21:59 Лига 1. «Осер» спас ничью в первом стыке с «Сент-Этьеном»
- 14 марта 2020
- 09:15 У двух игроков из французской Лиги 2 обнаружен коронавирус
- 23 января 2018
- 23:04 Кубок Франции. «Нант» Раньери отыгрался с 0:3 в матче против «Осера», но вылетел из турнира 2
- 6 февраля 2017
- 22:14 Джибриль Сиссе завершил карьеру футболиста в 35-летнем возрасте 6
- 11 января 2017
- 13:54 Папен в ближайшее время возглавит «Осер»
- 27 октября 2016
- 00:25 Кубок французской лиги. «Ренн» переиграл «Лорьян» и другие результаты