10 мая в 33-м туре Лиги 1 сыграют «Осер» и «Ницца». Матч в Осере начнется в 22:00 (мск).
«Осер»
Команда Кристофа Пелиссье с 28 очками занимает 16-е место. «Осер» добыл 6 побед, 10 ничьих и потерпел 16 поражений, разница мячей – 30:43.
Последние результаты:
- 03.05.26 «Осер» – «Анже» – 3:1;
- 25.04.26 «Лион» – «Осер» – 3:2;
- 19.04.26 «Монако» – «Осер» – 2:2.
«Ницца»
«Ницца» набрала 31 очко и занимает 15-е место. Подопечные Клода Пюэля добыли 7 побед, 10 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 36:58.
Предыдущие результаты:
- 02.05.26 «Ницца» – «Ланс» – 1:1;
- 26.04.26 «Марсель» – «Ницца» – 1:1;
- 22.04.26 «Страсбур» – «Ницца» – 0:2.
Очные встречи
- 23.08.25 «Ницца» – «Осер» – 3:1;
- 14.03.25 «Ницца» – «Осер» – 1:1;
- 18.08.24 «Осер» – «Ницца» – 2:1.
Прогноз на матч «Осер» – «Ницца»
«Осер» находится в зоне переходных матчей и на 3 очка отстает от «Ниццы», которая расположилась на строчку выше. У «орлят» хуже разница мячей, так что даже ничья не гарантирует им сохранение прописки.
С другой стороны, «Осеру» в последнем туре играть в гостях с «Лиллем», а «Ницце» принимать давно вылетевший «Мец». 3 очка в очном матче подопечным Пелиссье нужнее, но «Ницца» готова продлить свою ничейную серию.
- Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.70.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.