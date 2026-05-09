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«Осер» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.70

09 мая 2026 12:39
Осер - Ницца
10 мая 2026, воскресенье 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
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1.70
ОЗ — да
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10 мая в 33-м туре Лиги 1 сыграют «Осер» и «Ницца». Матч в Осере начнется в 22:00 (мск).

«Осер»

Команда Кристофа Пелиссье с 28 очками занимает 16-е место. «Осер» добыл 6 побед, 10 ничьих и потерпел 16 поражений, разница мячей – 30:43.

Последние результаты:

  • 03.05.26 «Осер» – «Анже» – 3:1;
  • 25.04.26 «Лион» – «Осер» – 3:2;
  • 19.04.26 «Монако» – «Осер» – 2:2.

«Ницца»

«Ницца» набрала 31 очко и занимает 15-е место. Подопечные Клода Пюэля добыли 7 побед, 10 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 36:58.

Предыдущие результаты:

  • 02.05.26 «Ницца» – «Ланс» – 1:1;
  • 26.04.26 «Марсель» – «Ницца» – 1:1;
  • 22.04.26 «Страсбур» – «Ницца» – 0:2.

Очные встречи

  • 23.08.25 «Ницца» – «Осер» – 3:1;
  • 14.03.25 «Ницца» – «Осер» – 1:1;
  • 18.08.24 «Осер» – «Ницца» – 2:1.

Прогноз на матч «Осер» – «Ницца»

«Осер» находится в зоне переходных матчей и на 3 очка отстает от «Ниццы», которая расположилась на строчку выше. У «орлят» хуже разница мячей, так что даже ничья не гарантирует им сохранение прописки.

С другой стороны, «Осеру» в последнем туре играть в гостях с «Лиллем», а «Ницце» принимать давно вылетевший «Мец». 3 очка в очном матче подопечным Пелиссье нужнее, но «Ницца» готова продлить свою ничейную серию.

  • Прогноз – «ОЗ – да» с кф. 1.70.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.

1.70
ОЗ — да
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Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Ницца Осер
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