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10 мая в 33-м туре Лиги 1 сыграют «Осер» и «Ницца». Матч в Осере начнется в 22:00 (мск).

«Осер»

Команда Кристофа Пелиссье с 28 очками занимает 16-е место. «Осер» добыл 6 побед, 10 ничьих и потерпел 16 поражений, разница мячей – 30:43.

Последние результаты:

03.05.26 «Осер» – «Анже» – 3:1;

25.04.26 «Лион» – «Осер» – 3:2;

19.04.26 «Монако» – «Осер» – 2:2.

«Ницца»

«Ницца» набрала 31 очко и занимает 15-е место. Подопечные Клода Пюэля добыли 7 побед, 10 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 36:58.

Предыдущие результаты:

02.05.26 «Ницца» – «Ланс» – 1:1;

26.04.26 «Марсель» – «Ницца» – 1:1;

22.04.26 «Страсбур» – «Ницца» – 0:2.

Очные встречи

23.08.25 «Ницца» – «Осер» – 3:1;

14.03.25 «Ницца» – «Осер» – 1:1;

18.08.24 «Осер» – «Ницца» – 2:1.

Прогноз на матч «Осер» – «Ницца»

«Осер» находится в зоне переходных матчей и на 3 очка отстает от «Ниццы», которая расположилась на строчку выше. У «орлят» хуже разница мячей, так что даже ничья не гарантирует им сохранение прописки.

С другой стороны, «Осеру» в последнем туре играть в гостях с «Лиллем», а «Ницце» принимать давно вылетевший «Мец». 3 очка в очном матче подопечным Пелиссье нужнее, но «Ницца» готова продлить свою ничейную серию.