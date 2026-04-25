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  • «Лион» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

«Лион» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

25 апреля, 14:50
Лион
25.04.2026, суббота, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 2
Завершен
Осер
19' Р. Яремчук 66' К. Толиссо 71' Р. Яремчук
35' С. Дьоманде 88' Б. Око
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
(К) ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
18
Халис Мера
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Роман Яремчук
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
42
Элиша Овусу
(К) ОП
5
Кевен Дануа
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
10
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
99
Ной Нартей
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Павел Шулц
АП
Осер
30
Том Негрель
ВР
92
Клеман Акпа
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
27
Ламин Си
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Грейф
16
Абнер
19
Ниахате
23
Мангала
18
Мера
22
Мата
23
Мортон
2
Мэйтленд-Найлс
9
Морейра
9
Эндрик
11
Яремчук
3-3-1-1-2
40
Де Персен
14
Менса
20
Дьоманде
24
Око
29
Сенайя
42
Овусу
22
Оппегард
5
Дануа
21
Февр
9
Синайоко
10
Намасо
11
Яремчук
3
Тальяфико
3
Тальяфико
11
Яремчук
9
Эндрик
13
Клюйверт
13
Клюйверт
9
Эндрик
23
Мангала
6
Тессманн
6
Тессманн
23
Мангала
18
Мера
8
Толиссо
8
Толиссо
18
Мера
23
Мортон
10
Шулц
10
Шулц
23
Мортон
22
Оппегард
92
Акпа
92
Акпа
22
Оппегард
29
Сенайя
27
Си
27
Си
29
Сенайя
21
Февр
8
Ахамада
8
Ахамада
21
Февр
9
Синайоко
77
Касимир
77
Касимир
9
Синайоко
10
Намасо
14
Мара
14
Мара
10
Намасо
Остались в запасе
Лион
Осер
40
Реми Дескамп
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
99
Ной Нартей
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
30
Том Негрель
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
99
Ной Нартей
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
30
Том Негрель
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лион
Точно не сыграют
Малик Фофана
ПВ
Реми Химбер
ЛВ
Эрнест Нуама
ЛВ
Ноам Камара
ЦЗ
Осер
Точно не сыграют
Донован Леон
ВР
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Статистика матча Лион - Осер
1
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Количество передач
437
373
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2.12
0.52
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Осера», 31 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«Осер»

«Лион» – «Осер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Осер Лион
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