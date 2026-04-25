25.04.2026, суббота, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-1-4-1-2
1
Грейф
16
Абнер
19
Ниахате
23
Мангала
18
Мера
22
Мата
23
Мортон
2
Мэйтленд-Найлс
9
Морейра
9
Эндрик
11
Яремчук
3-3-1-1-2
40
Де Персен
14
Менса
20
Дьоманде
24
Око
29
Сенайя
42
Овусу
22
Оппегард
5
Дануа
21
Февр
9
Синайоко
10
Намасо
11
Яремчук
3
Тальяфико
3
Тальяфико
11
Яремчук
9
Эндрик
13
Клюйверт
13
Клюйверт
9
Эндрик
23
Мангала
6
Тессманн
6
Тессманн
23
Мангала
18
Мера
8
Толиссо
8
Толиссо
18
Мера
23
Мортон
10
Шулц
10
Шулц
23
Мортон
22
Оппегард
92
Акпа
92
Акпа
22
Оппегард
29
Сенайя
27
Си
27
Си
29
Сенайя
21
Февр
8
Ахамада
8
Ахамада
21
Февр
9
Синайоко
77
Касимир
77
Касимир
9
Синайоко
10
Намасо
14
Мара
14
Мара
10
Намасо
Остались в запасе
Лион
Осер
40
Реми Дескамп
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
99
Ной Нартей
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
30
Том Негрель
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
33
Ханс Хатебур
ПЗ
99
Ной Нартей
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
30
Том Негрель
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Лион
Точно не сыграют
Осер
Точно не сыграют
Статистика матча Лион - Осер
1
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
15
Офсайды
0
1
Количество передач
437
373
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2.12
0.52
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Осера», 31 тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Осер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»