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Лига 1 2025/2026
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Лион
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Лион
Португалия
5 марта 1973 (53)
Тренер
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«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Лиги 1
2 апреля
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Экс-тренер «Шахтера» жестко прошелся по Трампу: «Он думает только о деньгах»
23 февраля
5
Форвард «Реала» Эндрик выбрал новый клуб
2025.11.03 22:33
2
Отстраненный на 9 месяцев тренер «Лиона» объяснил свое поведение переживаниями из-за ссоры Трампа с Зеленским
2025.03.07 14:14
11
Тренер «Лиона» Фонсека прокомментировал 9-месячную дисквалификацию
2025.03.06 21:35
Фото
Тренера «Лиона», назначенного месяц назад, отстранили до 30 ноября
2025.03.06 00:12
2
Фото
Тренер «Лиона» Фонсека может получить длительную дисквалификацию за атаку на судью
2025.03.02 23:07
Фото
Бывший тренер «Милана» возглавил «Лион»
2025.01.31 12:04
1
«Милан» сократил сроки выплат компенсации Фонсеке
2024.12.30 13:30
«Милан» утвердил увольнение Фонсеки
2024.12.30 12:43
1
Фонсека подтвердил уход из «Милана»
2024.12.30 09:13
Фонсека высказался о ничьей «Милана» с «Ромой»
2024.12.30 08:50
Фонсека близок к увольнению из «Милана»
2024.12.29 23:35
1
Фонсека оценил победу «Милана» над «Слованом»
2024.11.27 08:45
Тренер «Милана» прокомментировал победу над «Реалом»
2024.11.06 10:02
Стало известно, какие матчи решат судьбу тренера «Милана»
2024.11.01 10:11
3
Появились подробности конфликта Ибрагимовича и тренера «Милана»
2024.09.20 10:16
2
«Милану» предложили нового тренера
2024.09.19 15:34
«Милан» рассматривает четырех тренеров на замену Фонсеке
2024.09.19 00:26
«Милан» может уволить тренера, назначенного три месяца назад
2024.09.18 18:35
2
Тренер «Милана» объяснил поражение от «Ливерпуля»
2024.09.18 11:56
1
Серия А. «Милан» проиграл «Парме» (1:2), при Фонсеке команда не побеждала
2024.08.24 21:32
1
Серия А. Мората помог «Милану» уйти с 0:2 против «Торино» Ваноли (2:2) в дебютном матче Фонсеки
2024.08.17 23:53
Бывший тренер «Шахтера» возглавил «Милан»
2024.06.13 13:12
2
Фонсека дал ответ на предложение «Милана»
2024.05.18 11:58
«Милан» выбрал приоритетного кандидата на пост главного тренера
2024.05.16 18:53
«Милан» выбирает между тремя португальскими тренерами
2024.05.03 21:31
«Милан» рассматривает трех тренеров
2024.04.29 17:33
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