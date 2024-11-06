Тренер «Милана» прокомментировал победу над «Реалом»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека высказался о гостевом матче с «Реалом» (3:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Я думаю, мы выиграли, потому что у игроков хватило смелости играть здесь, ничего не боясь.

Мы готовились к игре, планируя владеть мячом. В первом тайме мы добились важного преимущества. Во втором тайме нам пришлось тяжелее, но мы справились с этим вместе.

Мы заслужили эту победу не только за три забитых мяча, но и за то, что играли качественно.

В еврокубках важно владеть инициативой и контролировать мяч. Сегодня мы показали, что итальянские команды умеют не только защищаться. Мы должны продолжать стремиться к росту.

Абрахам – игрок со многими качествами. Мората способен играть роль связующего звена. Это два игрока с разными характеристиками. Первый играет ближе к воротам, второй больше взаимодействует с мячом. Альваро очень устал, и нам пришлось заменить его. Тэмми очень помогает команде», – сказал Фонсека.

У «Милана» отличились Малик Тиав (12-я минута), Альваро Мората (39-я) и Теяни Рейндерс (73-я). Гол у «сливочных» забил Винисиус с пенальти на 23-й минуте.

На данный момент команды находятся на соседних позициях в турнирной таблице Лиги чемпионов: «Реал» идет 17-м, а «Милан» – 18-м. У обоих клубов по 6 очков после четырех встреч.

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