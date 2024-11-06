Винисиус назвал судью сумасшедшим во время матча с «Миланом»

Нападающий «Реала» Винисиус на 71-й минуте игры 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3) прокомментировал действия главного арбитра Славко Винчича.

В том эпизое он получил желтую карточку за эмоциональную жестикуляцию после своего фола на хавбеке «россонери» Юнусе Мусе.

«Ты сумасшедший, ты сумасшедший», – сказал Винисиус словенскому судье. Свои слова бразилец сопроводил соответствующим жестом.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес заявил, что футболист должен был получить красную карточку в этом эпизоде.

Винисиус забил единственный гол «Реала» в матче с пенальти на 23-й минуте. У «Милана» отличились Малик Тиав (12-я минута), Альваро Мората (39-я) и Теяни Рейндерс (73-я).

Мадридская команда впервые с сезона-2022/23 потерпела 2 поражения подряд. До этого «Реал» проиграл «Барселоне» (0:4) в чемпионате Испании.

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