Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Мостовой отреагировал на поражение «Реала» от «Милана»

    Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Миланом».

    • Во вторник мадридцы проиграли дома со счетом 1:3.
    • Для них это второе поражение подряд на «Сантьяго Бернабеу».
    • «Реал» идет на 17-м месте в общей таблице ЛЧ с 6 очками в 4 турах.

    «Я, как и многие, удивлeн исходом матча «Реал» – «Милан». Я думал, что «Реал» выиграет со счeтом 2:1. Очень понравился «Милан», хотя многие говорили, что он никакой.

    Не хочется верить, что проблемы «Реала» связаны с Мбаппе, Винисиусом и «Золотым мячом». «Реал» – это такая команда, которая была во всяких передрягах и всегда выходила оттуда. Может, совпадение, что «Милан» выдал шикарный матч, а у «Реала» не получилось?

    Что касается новостей, что эра Анчелотти закончилось, то такое везде. У нас в «Спартаке» то же самое, когда команда проигрывает. А когда красно-белые побеждают, то всe нормально. Это работа журналистов», – сказал Мостовой.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Стажировка Мостового в «Динамо» завершена 3
    Мостовой оценил перспективы Тикнизяна в случае трансфера в Европу
    Мостовой возмущен ценами в России: «Люди не должны так жить» 26
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2024 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 