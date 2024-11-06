Мостовой отреагировал на поражение «Реала» от «Милана»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Миланом».

Во вторник мадридцы проиграли дома со счетом 1:3.

Для них это второе поражение подряд на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» идет на 17-м месте в общей таблице ЛЧ с 6 очками в 4 турах.

«Я, как и многие, удивлeн исходом матча «Реал» – «Милан». Я думал, что «Реал» выиграет со счeтом 2:1. Очень понравился «Милан», хотя многие говорили, что он никакой.

Не хочется верить, что проблемы «Реала» связаны с Мбаппе, Винисиусом и «Золотым мячом». «Реал» – это такая команда, которая была во всяких передрягах и всегда выходила оттуда. Может, совпадение, что «Милан» выдал шикарный матч, а у «Реала» не получилось?

Что касается новостей, что эра Анчелотти закончилось, то такое везде. У нас в «Спартаке» то же самое, когда команда проигрывает. А когда красно-белые побеждают, то всe нормально. Это работа журналистов», – сказал Мостовой.

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