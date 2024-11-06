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    Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Милана»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о проблемах своей команды после домашнего матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3) в интервью Movistar.

    – Вы чем-то обеспокоены?

    – Нам стоит [беспокоиться], потому что в последних матчах команда не показывает хорошей игры. Нам не хватает твердости. Вот над чем нужно работать.

    «Реал» пропустил 9 голов в последних трех матчах...

    – Дело в том, что мы плохо обороняемся, команда недостаточно компактна. Мы должны быть более компактными, более упорядоченными.

    – В перерыве вы заменили Вальверде и Тчуамени. У них были какие-то проблемы, или это тактическое решение?

    – Вальверде не был готов на 100%, у него был дискомфорт в спине. Вчера он нормально тренировался, но в первом тайме почувствовал боль, и мы решили заменить его.

    – Что насчет Тчуамени? Может ли свист на «Бернабеу» на нем сказаться?

    – В эмоциональном плане – нет. Наше текущее положение – не индивидуальная проблема, а командная. Теперь нужно подниматься, бороться и выигрывать в следующем матче.

    – Предстоят тяжелые выезды к «Ливерпулю» и «Аталанте».

    – Мы должны сосредоточиться на сегодняшнем дне. Наша команда не показывает лучшую версию себя – мы должны найти ее, чтобы бороться за все трофеи.

    • Гол у «сливочных» забил Винисиус с пенальти на 23-й минуте. У «Милана» отличились Малик Тиав (12-я минута), Альваро Мората (39-я) и Теяни Рейндерс (73-я).
    • Мадридская команда впервые с сезона-2022/23 потерпела 2 поражения подряд. До этого «Реал» проиграл «Барселоне» (0:4) в чемпионате Испании.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: As

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    06.11.2024 08:20
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    Комментарии (5)
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    FRZZ
    1730873770
    Анчелотти, пора на пенсию, сколько можно работать, тем более денег до хрена. Хаби Алонсо ждёт когда ты уйдёшь.
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    zigbert
    1730894287
    Оборона стала действовать с ошибками. Заменить Карвахаля оказалось некем.
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