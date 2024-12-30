«Милан» утвердил увольнение Фонсеки

«Милан» подтвердил, что Паулу Фонсека освобожден от обязанностей главного тренера команды. Ранее специалист сам анонсировал свой уход.

«Клуб выражает благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», – говорится в заявлении клуба.

Основным кандидатом на пост главного тренера «Милана» считается Сержиу Консейсау.