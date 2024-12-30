«Милан» утвердил увольнение Фонсеки

«Милан» подтвердил, что Паулу Фонсека освобожден от обязанностей главного тренера команды. Ранее специалист сам анонсировал свой уход.
«Клуб выражает благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», – говорится в заявлении клуба.
Основным кандидатом на пост главного тренера «Милана» считается Сержиу Консейсау.
- «Милан» после 17 матчей занимает 8-е место в чемпионате Италии с 27 очками. Отставание от лидирующей «Аталанты», которая провела на игру больше, составляет 14 баллов.
- На общем этапе Лиги чемпионов «Милан» занимает 12-ю строчку с 12 очками после 6 встреч.
- Также команда продолжает выступления в Кубке Италии, где сыграет в 1/4 финала.
- 51-летний Фонсека возглавлял «россонери» с 1 июля 2024 года.