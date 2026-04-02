Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Лиги 1

Французское издание L’Equipe раскрыло размер месячных окладов игроков и тренеров из Лиги 1.
Среди футболистов топ-15 полностью состоит из представителей «ПСЖ», за исключением Пьера-Эмиля Хейбьерга из «Марселя».
Пятерка лидеров выглядит так:
- Усман Дембеле («ПСЖ») – 1,5 миллиона евро в месяц до уплаты налогов;
- Маркиньос («ПСЖ») – 1,12 миллиона евро;
- Ашраф Хакими («ПСЖ») – 1,1 миллиона евро;
- Люка Эрнандес («ПСЖ») – 1,1 миллиона евро;
- Варрен Заир-Эмери («ПСЖ») – 950 тысяч евро.
Россияне Матвей Сафонов и Александр Головин не попали даже в топ-30. Грузинский вингер Хвича Кварацхелия получает 900 тысяч евро в месяц до уплаты налогов, украинский защитник Илья Забарный – 450 тысяч.
Среди тренеров первое место тоже занимает представитель «ПСЖ»:
- Луис Энрике («ПСЖ») – 1 миллион евро в месяц до уплаты налогов;
- Паулу Фонсека («Лион») – 350 тысяч евро;
- Хабиб Бейе («Марсель») – 230 тысяч евро.
Источник: L’Equipe