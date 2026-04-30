Игру российского футболиста восхвалили на конгрессе ФИФА в Канаде

В эти минуты в канадском Ванкувере проходит конгресс ФИФА.

Во время съезда показали ролик с упоминанием победы «ПСЖ» в декабрьском Межконтинентальном кубке.

Видео сопровождалось словами комментатора: «Матвей Сафонов – герой. Подарил «ПСЖ» их первый Межконтинентальный кубок».