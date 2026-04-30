Игру российского футболиста восхвалили на конгрессе ФИФА в Канаде

В эти минуты в канадском Ванкувере проходит конгресс ФИФА.
Во время съезда показали ролик с упоминанием победы «ПСЖ» в декабрьском Межконтинентальном кубке.
Видео сопровождалось словами комментатора: «Матвей Сафонов – герой. Подарил «ПСЖ» их первый Межконтинентальный кубок».
- «ПСЖ» взял трофей, победив «Фламенго» в финале в серии пенальти. Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии.
- В этом сезоне россиянин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в 11 из которых отыграл «на ноль».
- Сафонов стоит 22 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»