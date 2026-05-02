Сафонов может пропустить матч «ПСЖ» впервые за три месяца

Во Франции сообщают о возможном неучастии вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в домашней игре 32-го тура Лиги 1 против «Лорьяна».

Ожидается, что главный тренер парижской команды Луис Энрике побережет ключевых футболистов перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов с «Баварией».

В таком случае Сафонов впервые за три месяца пропустит матч «ПСЖ», а место в воротах займет 19-летний итальянец Ренато Марин.

Матч с «Лорьяном» пройдет сегодня в 18:00 мск, а с «Баварией» – в среду, 6 мая.