Сафонов может пропустить матч «ПСЖ» впервые за три месяца

Во Франции сообщают о возможном неучастии вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в домашней игре 32-го тура Лиги 1 против «Лорьяна».
Ожидается, что главный тренер парижской команды Луис Энрике побережет ключевых футболистов перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов с «Баварией».
В таком случае Сафонов впервые за три месяца пропустит матч «ПСЖ», а место в воротах займет 19-летний итальянец Ренато Марин.
Матч с «Лорьяном» пройдет сегодня в 18:00 мск, а с «Баварией» – в среду, 6 мая.
- 27-летний Сафонов проводит второй сезон в «ПСЖ» после трансфера из «Краснодара» за 20 млн евро.
- Он беспрерывно играет с 28 января, вытеснив из стартового состава Люка Шевалье.
- В составе парижан голкипер суммарно пропустил 37 голов в 40 матчах, записав в свой актив 18 сухих встреч.
Источник: Le Parisien