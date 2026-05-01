Гусев прокомментировал ничью «Динамо» с «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев на пресс-конференции ответил на вопросы по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Локомотива».
- Столичное дерби на «РЖД Арене» завершилось ничьей со счетом 1:1.
- «Локо» идет на третьем месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на восьмом.
– Надо было чуть‑чуть усиливать атакующую фазу. Было много борьбы, много необоснованных потерь. Надо будет работать над этим. Когда были моменты, чтобы провести хорошую атаку, не хватало последнего паса.
– Как оцените второй тайм?
– Пропустили гол, чуть занервничали. Кое‑что не получилось.
– Вы экспериментируете с защитой.
– У нас был спланированный переход на три центральных защитника. Понимали, что у «Локомотива» может быть большой форвард, и они в два нападающих могут перейти играть. Мы реагировали на это.
– Вы как оцените игру? Отняли очки у претендента на медали или потеряли?
– После игры сам не понимаю, что происходит со мной. Надо проанализировать матч полностью. Иногда смотришь на поле и кажется, что игра была одной, а после просмотра повтора совсем иначе. По горячим следам сложно сказать.
Но всегда хочется побеждать. Очень много было борьбы, необоснованных потерь.
– После рестарта сезона Маричаль – второй бомбардир «Динамо». Наигрываете эти моменты?
– Мы наигрываем стандарты, это приносит свои плоды. Маричаль хорошо играет вверху, у него есть определенная точка, куда надо идти, поэтому и забивает.
– Что скажете о Майсторовиче?
– Хотел поменять еще в перерыве, но глобально на своем фланге он ничего не давал делать. Матч показал, что во втором тайме он подустал.
Я не обвиняю его, он много времени пропустил – это хороший защитник. Нам надо, чтобы он набирал кондиции.
– Скопинцев?
– Он больше всех по пробегу набирает, было рискованно ставить его. Это и мышцы, и прочее. Доктора и тренеры смотрят данные, говорят, кто в какой зоне находится и когда нежелательно играть.
– Что вам понравилось сегодня?
– Могу сказать, что не понравилось. У нас были хорошие моменты для быстрых атак, но предголевой передачи не хватало. Были хорошие зоны, пространства, готовили это для игры. Сегодня получше действовали в агрессии, отборе мяча, по статистике у нас показатели в этом плане не очень.
– Сколько позиций определили на матч с «Краснодаром»?
– У меня есть в голове модель, схема, по которой будем играть. Надо будет ее дорабатывать, смотреть. Главное – принять правильное решение по игрокам, по позициям.
– Кто в воротах сыграет?
– Расулов провел хороший матч и ранее неплохо играл. Лунев приступил к работе в общей группе. Будем сидеть и колдовать с тренером вратарей, кого лучше поставить с «Краснодаром».
– У вас на два дня больше отдыха. Это сыграет свою роль?
– Не думаю. Через три дня на четвертый весь мир играет, только у нас почему‑то устают. Там играют в таком графике, носятся, не устают.