Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гусев прокомментировал ничью «Динамо» с «Локомотивом»

1 мая, 22:22
2

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев на пресс-конференции ответил на вопросы по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Локомотива».

– Надо было чуть‑чуть усиливать атакующую фазу. Было много борьбы, много необоснованных потерь. Надо будет работать над этим. Когда были моменты, чтобы провести хорошую атаку, не хватало последнего паса.

– Как оцените второй тайм?

– Пропустили гол, чуть занервничали. Кое‑что не получилось.

– Вы экспериментируете с защитой.

– У нас был спланированный переход на три центральных защитника. Понимали, что у «Локомотива» может быть большой форвард, и они в два нападающих могут перейти играть. Мы реагировали на это.

– Вы как оцените игру? Отняли очки у претендента на медали или потеряли?

– После игры сам не понимаю, что происходит со мной. Надо проанализировать матч полностью. Иногда смотришь на поле и кажется, что игра была одной, а после просмотра повтора совсем иначе. По горячим следам сложно сказать.

Но всегда хочется побеждать. Очень много было борьбы, необоснованных потерь.

– После рестарта сезона Маричаль – второй бомбардир «Динамо». Наигрываете эти моменты?

– Мы наигрываем стандарты, это приносит свои плоды. Маричаль хорошо играет вверху, у него есть определенная точка, куда надо идти, поэтому и забивает.

– Что скажете о Майсторовиче?

– Хотел поменять еще в перерыве, но глобально на своем фланге он ничего не давал делать. Матч показал, что во втором тайме он подустал.

Я не обвиняю его, он много времени пропустил – это хороший защитник. Нам надо, чтобы он набирал кондиции.

– Скопинцев?

– Он больше всех по пробегу набирает, было рискованно ставить его. Это и мышцы, и прочее. Доктора и тренеры смотрят данные, говорят, кто в какой зоне находится и когда нежелательно играть.

– Что вам понравилось сегодня?

– Могу сказать, что не понравилось. У нас были хорошие моменты для быстрых атак, но предголевой передачи не хватало. Были хорошие зоны, пространства, готовили это для игры. Сегодня получше действовали в агрессии, отборе мяча, по статистике у нас показатели в этом плане не очень.

– Сколько позиций определили на матч с «Краснодаром»?

– У меня есть в голове модель, схема, по которой будем играть. Надо будет ее дорабатывать, смотреть. Главное – принять правильное решение по игрокам, по позициям.

– Кто в воротах сыграет?

– Расулов провел хороший матч и ранее неплохо играл. Лунев приступил к работе в общей группе. Будем сидеть и колдовать с тренером вратарей, кого лучше поставить с «Краснодаром».

– У вас на два дня больше отдыха. Это сыграет свою роль?

– Не думаю. Через три дня на четвертый весь мир играет, только у нас почему‑то устают. Там играют в таком графике, носятся, не устают.

Еще по теме:
«Динамо» предостерегли от сохранения Гусева 7
В «Динамо» приняли судьбоносное решение по Гусеву 10
Гусев рассказал о жестком разговоре с футболистами «Динамо» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Гусев Ролан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1777663672
Гусь подливой жидкой изошелся.
Ответить
neim
1777678539
Усиливать надо все, а не только "атакующую фазу". Особенно прекращать эксперименты в обороне, которая ни как не улучшается уже долгое время. Плюс передачи перестали вдруг нормально делать, что происходит-то ?
Ответить
Главные новости
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Родители двух футболистов «Реала» пожаловались Пересу, что их сыновья мало играют
01:45
3
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 