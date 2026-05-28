Предсказан будущий капитан ЦСКА

Инсайдер, болельщик ЦСКА Максим Квятковский доволен, что клуб продлил контракт с защитником Матвеем Лукиным.

«Лукин в ЦСКА до 2029 года – прекрасная новость. В минувшем сезоне он лучший по плюс-минус в команде с огромным отрывом. У Матвея +19 только в чемпионате! Когда он был на поле, команда забила 31 гол, а пропустила всего 12. На мой взгляд, плюс-минус вполне можно рассматривать как показатель полезности футболиста для команды. На контрасте с армейским воспитанником Жоао Виктор с его ужасающими «-8».

Весной ЦСКА выиграл всего 4 матча в РПЛ, и именно в них Лукин принимал участие. Без него ни одного (!) из восьми матчей после зимней паузы выиграно не было.

По мне, Лукин – будущий капитан ЦСКА. Лидер по натуре, преданный клубу», – написал Квятковский.