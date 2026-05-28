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Предсказан будущий капитан ЦСКА

28 мая, 19:37
3

Инсайдер, болельщик ЦСКА Максим Квятковский доволен, что клуб продлил контракт с защитником Матвеем Лукиным.

«Лукин в ЦСКА до 2029 года – прекрасная новость. В минувшем сезоне он лучший по плюс-минус в команде с огромным отрывом. У Матвея +19 только в чемпионате! Когда он был на поле, команда забила 31 гол, а пропустила всего 12. На мой взгляд, плюс-минус вполне можно рассматривать как показатель полезности футболиста для команды. На контрасте с армейским воспитанником Жоао Виктор с его ужасающими «-8».

Весной ЦСКА выиграл всего 4 матча в РПЛ, и именно в них Лукин принимал участие. Без него ни одного (!) из восьми матчей после зимней паузы выиграно не было.

По мне, Лукин – будущий капитан ЦСКА. Лидер по натуре, преданный клубу», – написал Квятковский.

  • Лукин – центральный защитник, способный сыграть на левом фланге.
  • В прошедшем сезоне воспитанник ЦСКА оформил 1+1 в 27 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Максима Квятковского
Россия. Премьер-лига ЦСКА Лукин Матвей
Комментарии (3)
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Dr Metal
1779987499
Согласен. Он матереет. Набирается опыта. Ошибок не много. Он явно лучше Виктора и Рейса
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Цугундeр
1779989027
Что ни инсайдер из масквы- Максим.. Да х.р бы с ним.)
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