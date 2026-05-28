Известен первый летний соперник «Спартака»

«Спартак» формирует календарь летней подготовки к сезону РПЛ. Известен первый соперник красно-белых по товарищеским матчам.
2 июля «Спартак» примет костромской «Спартак» из Первой лиги. В прошлые годы подобные товарищеские встречи спартаковцы проводили на базе в Тарасовке.
- С 5 января главным тренером «Спартака» стал испанец Хуан Карлос Карседо. Он пришел из кипрского «Пафоса», который вывел в общий этап Лиги чемпионов.
- Красно-белые стали 4-ми в чемпионате России и выиграли FONBET Кубок России.
- 18 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в суперкубковом матче. Скорее всего, встреча пройдет в Нижнем Новгороде.
Источник: телеграм-канал «Спартака» К