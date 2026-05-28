Известен первый летний соперник «Спартака»

«Спартак» формирует календарь летней подготовки к сезону РПЛ. Известен первый соперник красно-белых по товарищеским матчам.

2 июля «Спартак» примет костромской «Спартак» из Первой лиги. В прошлые годы подобные товарищеские встречи спартаковцы проводили на базе в Тарасовке.