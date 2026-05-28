«Зенит» сыграет с узбекистанским клубом

«Зенит» проведeт товарищеский матч с ферганским «Нефтчи» 8 июля на «Газпром Арене».
О договорeнности сообщил официальный сайт узбекского клуба. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
- «Нефтчи» стал чемпионом Узбекистана по итогам 2025 года. В этом сезоне команда лидирует в национальном первенстве после 11 туров.
- Петербургский клуб также выиграл золотые медали в сезоне-2025/26, набрав 68 очков в РПЛ, опередив «Краснодар», который лидировал вплоть до 29-го тура. Это был 100-й сезон «Зенита».
- 18 июля «Зенит» откроет новый сезон суперкубковым матчем против «Спартака». Скорее всего, он состоится в Нижнем Новгороде.
Источник: официальный сайт «Нефтчи»