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«Зенит» сыграет с узбекистанским клубом

28 мая, 14:47
3

«Зенит» проведeт товарищеский матч с ферганским «Нефтчи» 8 июля на «Газпром Арене».

О договорeнности сообщил официальный сайт узбекского клуба. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.

  • «Нефтчи» стал чемпионом Узбекистана по итогам 2025 года. В этом сезоне команда лидирует в национальном первенстве после 11 туров.
  • Петербургский клуб также выиграл золотые медали в сезоне-2025/26, набрав 68 очков в РПЛ, опередив «Краснодар», который лидировал вплоть до 29-го тура. Это был 100-й сезон «Зенита».
  • 18 июля «Зенит» откроет новый сезон суперкубковым матчем против «Спартака». Скорее всего, он состоится в Нижнем Новгороде.

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Источник: официальный сайт «Нефтчи»
Россия. Премьер-лига Узбекистан. Суперлига Зенит Нефтчи
Комментарии (3)
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Номэд
1779973683
Литейный, погыгыкай.
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R_a_i_n
1779977078
Я думал с узбекским.
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