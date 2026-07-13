Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Российский воспитанник «Зенита» перешел в «Табор»

13 июля, 14:15
3

Нападающий Станислав Крапухин подписал контракт со словенским «Табором».

Клуб сообщил об этом на своей странице в соцсети.

Россиянин выступает за границей с 2021 года. «Табор Сежана» станет 12-м клубом в его карьере и 8-м иностранным.

Также это 4-й клуб Крапухина в Словении. В минувшем сезоне 28-летний форвард провел за «Радомлье» 30 матчей, забил 6 голов, сделал 3 ассиста. 5 из своих мячей он забил в Кубке Словении, разделив звание лучшего бомбардира турнира с еще двумя футболистами.

«Табор Сежана» выступает во второй по значимости лиге Словении, где занял в прошлом сезоне 5-е место.

  • Форвард – воспитанник «Зенита» и в 2020–2021 годах провел 4 официальных матча за первую команду питерцев.
  • На его счету 9 матчей, 1 гол и 2 ассиста за юношеские сборные России.

Еще по теме:
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении 1
Россиянин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Словении, покинул клуб-чемпион 1
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении 7
Источник: «Бомбардир»
Словения. Первая Лига Трансферы Радомлье Зенит Радомлье Зенит
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1783943004
где-то тут должен ошиваться представитель табора под ником дубина. никто его не видел? в бачке, небось, сидит, не может вылезти после вчерашнего употребления палёной косорыловки)
Ответить
Цугундeр
1783943237
Брумбараш, табе пакет!))
Ответить
Willow
1783961761
Если Табор займет первое место, то получается Табор уходит в небо???
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
80
«Локомотив» отклонил 8-миллионное предложение по участнику ЧМ-2026
20:20
ВидеоСперцян спел бразильскую песню на посвящении в «Аль-Ахли»
19:39
6
Назван человек, убедивший «Локомотив» в возможности продажи Батракова в «ПСЖ»
19:19
ВидеоХоланд с девушкой посетил модный показ в Италии
19:07
Ташуев назвал двух конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ
18:51
5
Быстров объяснил, почему Аргентина пройдет Англию в полуфинале ЧМ-2026
18:45
7
Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»
18:30
Только два игрока забивали головой и обеими ногами на ЧМ-2026
17:57
5
Футболист «Спартака» выбыл до конца года
17:49
11
Все новости
Все новости
ФотоРоссийский воспитанник «Зенита» перешел в «Табор»
13 июля
3
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
ФотоРоссиянин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Словении, покинул клуб-чемпион
1 июля
1
Словенец из «Родины»: «Водку не закусываю»
21 июня
8
Словенец из «Родины» описал русских девушек одним прилагательным
21 июня
5
Игрок «Родины» сравнил цены в России и Европе
20 июня
2
Фото«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
В «Зените» ответили на вопрос, почему в Петербурге так часто расчленяют людей
3 мая
7
Иосифов после «1+2» в матче чемпионата Словении вошел в топ-3 бомбардиров турнира
27 апреля
1
Клубы из топ-5 лиг заинтересовались россиянином, выигравшим титул в Европе
22 апреля
2
Российский футболист завоевал титул в европейском чемпионате
20 апреля
«Динамо» включилось в гонку за россиянина, выступающего в Европе
18 апреля
3
«Зенит» думает о покупке воспитанника «Спартака» за 2 миллиона
18 апреля
7
Два российских легионера могут вернуться в РПЛ
17 апреля
1
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Иосифов забил 12-й гол в сезоне за словенский клуб
13 апреля
В европейском клубе отреагировали на новость о переговорах с Талалаевым
25 марта
Назван европейский клуб, которому отказал Талалаев
25 марта
Российский вингер забил 7-й гол в чемпионате Словении
24 марта
В России после лишения Сенегала Кубка Африки попросили ФИФА аннулировать результат матча со Словенией в 2009 году
18 марта
11
ВидеоРоссийский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Риера возглавил участника Лиги чемпионов – тренером интересовался «Спартак»
30 января
Российский легионер отказался переходить в «Спартак»
16 января
5
«Ахмат» заинтересовался лучшим бомбардиром чемпионата Словении
1 января
1
Дркушич рассказал, как русских представляют на Западе
2025.12.24 10:45
11
«Сочи» может продать двух игроков
2025.12.17 12:10
1
Словенец из «Динамо Мх» пожаловался на криминал в Европе
2025.12.13 20:18
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+