Российский воспитанник «Зенита» перешел в «Табор»

Нападающий Станислав Крапухин подписал контракт со словенским «Табором».

Клуб сообщил об этом на своей странице в соцсети.

Россиянин выступает за границей с 2021 года. «Табор Сежана» станет 12-м клубом в его карьере и 8-м иностранным.

Также это 4-й клуб Крапухина в Словении. В минувшем сезоне 28-летний форвард провел за «Радомлье» 30 матчей, забил 6 голов, сделал 3 ассиста. 5 из своих мячей он забил в Кубке Словении, разделив звание лучшего бомбардира турнира с еще двумя футболистами.

«Табор Сежана» выступает во второй по значимости лиге Словении, где занял в прошлом сезоне 5-е место.