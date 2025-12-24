Введите ваш ник на сайте
Дркушич рассказал, как русских представляют на Западе

Сегодня, 10:45
1

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич рассказал о стереотипном западном мышлении по отношению к России.

– Когда ты переходил в «Сочи», то были ли какие-то стереотипы, которые впоследствии развеялись?

– Были (смеeтся). Знаете, мы все в Европе смотрим американские фильмы, и в них русские всегда показаны через глупые заезженные стереотипы: представлены мафией, убийцами и просто в роли плохих людей, злодеев.

Ещe там любят показывать, что здесь все пьют водку и по улицам ходят медведи. Но любой, кто приедет сюда увидит, как здесь всe дружелюбно, красиво и модно. Конечно, после переезда в Сочи я узнал и увидел много нового, удивился!

  • Дркушич в этом сезоне провел 20 матчей за «Зенит» без голевых действий.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
  • Ваня вскоре может уйти в ПАОК.

Всё так :и медведи уже по Красной поляне ходят, и водку пьём,разбавляя пивасиком, и в рыло дадим (если заработаешь), и пригреем, и накормим.Главное, не гиперболизировать все наши достоинства и недостатки.
а ещё у нас есть балалайка и матрёшка
