Дркушич рассказал, как русских представляют на Западе

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич рассказал о стереотипном западном мышлении по отношению к России.

– Когда ты переходил в «Сочи», то были ли какие-то стереотипы, которые впоследствии развеялись?

– Были (смеeтся). Знаете, мы все в Европе смотрим американские фильмы, и в них русские всегда показаны через глупые заезженные стереотипы: представлены мафией, убийцами и просто в роли плохих людей, злодеев.

Ещe там любят показывать, что здесь все пьют водку и по улицам ходят медведи. Но любой, кто приедет сюда увидит, как здесь всe дружелюбно, красиво и модно. Конечно, после переезда в Сочи я узнал и увидел много нового, удивился!