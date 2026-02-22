Филимонов назвал самую загадочную фигуру российского футбола: «Никто не знает, где он»

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о бывшем партнере по команде полузащитнике Василии Баранове.
«Где Баранов, никто не знает. Самая загадочная фигура российского футбола. И никто не знает, где он», – сказал Филимонов.
- Баранов в составе «Спартака» 4 раза побеждал в чемпионате и 1 раз в Кубке России.
- Баранов в России также играл за «Балтику», «Спартак-Аланию» и «Рязань», выступал за сборную Беларуси, «ЗЛиН» и «Ведрич-97». Он завершил карьеру в 2007 году, сейчас ему 53 года.
Источник: «РБ Спорт»