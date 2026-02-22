Филимонов назвал самую загадочную фигуру российского футбола: «Никто не знает, где он»

Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о бывшем партнере по команде полузащитнике Василии Баранове.

«Где Баранов, никто не знает. Самая загадочная фигура российского футбола. И никто не знает, где он», – сказал Филимонов.