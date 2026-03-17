Иран хочет перенести свои матчи ЧМ-2026 в Мексику

Президент Футбольной федерации Ирана Мехди Тадж рассказал о желании перенести место проведения матчей сборной на ЧМ-2026.
«Когда [президент США Дональд] Трамп прямо заявил, что не может гарантировать безопасность иранской национальной сборной, мы, конечно же, не поедем в Америку. В настоящее время мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей Ирана на чемпионате мира в Мексике», – заявил Тадж.
- Сейчас у Ирана на ЧМ-2026 запланированы матчи с Новой Зеландией и Бельгией в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде, а затем с Египтом в Сиэтле.
- Ранее сборная выбрала город Тусон в штате Аризона в качестве места своего базирования на ЧМ-2026.
- Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Источник: France 24