Иран хочет перенести свои матчи ЧМ-2026 в Мексику

Президент Футбольной федерации Ирана Мехди Тадж рассказал о желании перенести место проведения матчей сборной на ЧМ-2026.

«Когда [президент США Дональд] Трамп прямо заявил, что не может гарантировать безопасность иранской национальной сборной, мы, конечно же, не поедем в Америку. В настоящее время мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей Ирана на чемпионате мира в Мексике», – заявил Тадж.