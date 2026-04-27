  • Новости

Полузащитник сборной Нидерландов пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Сегодня, 09:50
2

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов Хави Симонс заявил, что не сыграет на чемпионате мира-2026 из-за травмы колена.

«Говорят, жизнь бывает жестока, и сегодня, кажется, как раз тот случай. Мой сезон внезапно завершен, и я просто пытаюсь это осмыслить. Честно, у меня разбито сердце. Все потеряло смысл.

Все, чего я хотел – биться за свою команду, и теперь у меня отняли эту возможность – вместе с чемпионатом мира. Представлять свою страну этим летом не получится. Потребуется время, чтобы смириться с этим, но я останусь лучшим партнером по команде, каким могу быть. Не сомневаюсь, что вместе мы победим в этом бою.

Я пройду этот путь, окрыленный верой, силой и стойкостью, и буду считать дни до своего возвращения. Будьте терпеливы ко мне», – написал Симонс.

  • 23-летний хавбек получил повреждение в гостевом матче 34-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном», в котором «шпоры» победили 1:0.
  • Симонс провел 34 игры за сборную Нидерландов, забил 6 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он не сможет помочь «Тоттенхэму», который борется за выживание в АПЛ. До конца сезона команде осталось сыграть с «Астон Виллой» (в гостях), «Лидсом» (дома), «Челси» (в гостях) и «Эвертоном» (дома).

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
Gwynbleidd
1777275344
Грусть, печаль... Но к сожалению так бывает, много хороших футболистов пропускают международные турниры из-за травм...
Томик
1777277218
Что плакать то в 23 года? Играть и играть ещё. Как-будто не будет шансов больше. Жизнь жестока? В 23 года быть в сборной своей страны? Не искушайте создателя, мальчик.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
