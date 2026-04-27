Полузащитник сборной Нидерландов пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов Хави Симонс заявил, что не сыграет на чемпионате мира-2026 из-за травмы колена.

«Говорят, жизнь бывает жестока, и сегодня, кажется, как раз тот случай. Мой сезон внезапно завершен, и я просто пытаюсь это осмыслить. Честно, у меня разбито сердце. Все потеряло смысл.

Все, чего я хотел – биться за свою команду, и теперь у меня отняли эту возможность – вместе с чемпионатом мира. Представлять свою страну этим летом не получится. Потребуется время, чтобы смириться с этим, но я останусь лучшим партнером по команде, каким могу быть. Не сомневаюсь, что вместе мы победим в этом бою.

Я пройду этот путь, окрыленный верой, силой и стойкостью, и буду считать дни до своего возвращения. Будьте терпеливы ко мне», – написал Симонс.