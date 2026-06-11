Во второй день чемпионата мира состоятся два матча первого тура группового этапа. Южная Корея встретится с Чехией ранним утром, а вечером на поле выйдут Канада и Босния и Герцеговина. Обе игры в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

12 июня, пятница

Южная Корея – Чехия

Начало матча: 5:00

Групповой этап ЧМ. 1-й тур

Стадион: «Эстадио Акрон»

Трансляция: «Матч ТВ»

Канада – Босния и Герцеговина