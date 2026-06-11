Во второй день чемпионата мира состоятся два матча первого тура группового этапа. Южная Корея встретится с Чехией ранним утром, а вечером на поле выйдут Канада и Босния и Герцеговина. Обе игры в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
12 июня, пятница
Южная Корея – Чехия
- Начало матча: 5:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «Эстадио Акрон»
- Трансляция: «Матч ТВ»
Канада – Босния и Герцеговина
- Начало матча: 22:00
- Групповой этап ЧМ. 1-й тур
- Стадион: «БМО Филд»
- Трансляция: «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»