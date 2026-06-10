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  • Коэффициенты букмекеров на матч: Мексика – ЮАР 11 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч: Мексика – ЮАР 11 июня 2026 года

10 июня, 08:49

Матч – открытие чемпионата мира по футболу 2026 года Мексика – ЮАР состоится 11 июня 2026 года. Встреча пройдет в Мехико на легендарном стадионе «Ацтека», начало – в 22:00 по московскому времени. Это одна из ключевых игр стартового тура, где обе команды постараются взять очки уже на старте турнира и задать тон выступлению в группе.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Форма команд

Мексика

Сборная Мексики провела 10 последних матчей: 6 побед, 3 ничьи, 1 поражение. Команда не проигрывает 8 встреч подряд. В этих матчах мексиканцы забили 16 голов (1.6 за игру) и пропустили 4 (0.4 за игру). Семь матчей завершились без пропущенных голов (70%). Вничью команда сыграла с Бельгией (1:1), Португалией (0:0) и Уругваем (0:0). Самые крупные победы: 5:1 над Сербией, 4:0 над Исландией, 2:0 над Ганой и 1:0 над Австралией.

ЮАР

Сборная ЮАР провела 10 последних матчей: 4 победы, 3 ничьи, 3 поражения. Команда не выигрывает 5 матчей подряд. В этих встречах ЮАР забила 13 голов (1.3 за игру) и пропустила 11 (1.1 за игру). Обе команды забивали в 7 из 10 матчей (70%), при этом сухими были только 2 встречи (20%). Вничью команда сыграла с Ямайкой (1:1), Никарагуа (0:0) и Панамой (1:1). Самые крупные победы: 3:1 над Замбией и 3:2 над Зимбабве.

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» сходятся во мнении, что сборная Мексики является фаворитом встречи, однако оценки вероятностей на основные рынки могут отличаться. Ниже представлены ключевые варианты ставок.

Рынок

«Бетсити»

«Фонбет»

Победа сборной Мексики

1 .43

1.40

Ничья

4.50

4.50

Победа сборной ЮАР

8.40

9.00

Двойной шанс: Мексика не проиграет

1.08

1.09

Двойной шанс: ЮАР не проиграет

2.90

2.95

Тотал меньше 2.5

1.71

1.70

Тотал больше 2.5

2.16

2.15

Фора сборной Мексики (–1)

1.70

1.67

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

По статистике небольшое преимущество на стороне сборной Мексики: 16 забитых мячей в последних матчах против 13 у сборной ЮАР. Мексиканцы выглядят более цельной и результативной командой, особенно в фазе завершения атак.

Сборная ЮАР делает ставку на плотную оборону и быстрые переходы из защиты в атаку. Команда способна создавать моменты, но стабильности в реализации ей не хватает, особенно против организованных соперников.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная Мексики выглядит фаворитом встречи за счет более высокого уровня организации и стабильности результатов. Сборная ЮАР способна навязать борьбу и сыграть компактно, однако класс мексиканцев в атаке может стать решающим фактором. При этом ничейный исход также остается рабочим сценарием, учитывая стартовый характер матча чемпионата мира и осторожность команд на групповом этапе.

Тоталы

Ожидания по голам в матче умеренные. Сборная Мексики регулярно забивает, но редко доводит матчи до крупных счетов, а сборная ЮАР предпочитает более осторожный и прагматичный футбол. Базовый сценарий встречи – 1–3 забитых мяча. При этом ранний гол может раскрыть игру и увеличить количество опасных моментов у ворот обеих команд.

Форы

По форам ожидается плотный и конкурентный матч. Сборная Мексики чаще побеждает с минимальной разницей, тогда как сборная ЮАР редко позволяет соперникам уходить в крупный отрыв. Поэтому наиболее вероятен сценарий победы одной из команд в один мяч или ничейного исхода без уверенного преимущества.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира ЮАР Мексика
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