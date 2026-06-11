Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Южной Кореи и сборной Чехии состоится 12 июня 2026 года. Встреча пройдет в Гвадалахаре на стадионе «Акрон», начало – в 05:00 по московскому времени. Это стартовый матч групповой стадии, в котором обе команды постараются начать турнир с набранных очков и создать задел на выход из группы.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Форма команд
Сборная Южной Кореи
Сборная Южной Кореи провела 10 последних матчей: 6 побед, 1 ничья, 3 поражения. Команда забила 15 голов (1.5 за игру) и пропустила 12 (1.2 за игру). В 6 из 10 матчей (60%) Южная Корея сыграла на ноль.
В последних встречах команда обыграла Сальвадор (1:0), Тринидад и Тобаго (5:0), Гану (1:0), Боливию (2:0), Парагвай (2:0) и США (2:0). При этом были и крупные поражения – от Бразилии (0:5) и Кот-д’Ивуара (0:4). Также стоит отметить ничью с Мексикой (2:2).
Сборная Чехии
Сборная Чехии провела 10 последних матчей: 7 побед, 2 ничьи, 1 поражение. Команда забила 20 голов (2.0 за игру) и пропустила 9 (0.9 за игру).
В 4 из 10 матчей (40%) Чехия сыграла на ноль, при этом в 6 встречах (60%) проходил тотал больше 2.5.
В последних играх чехи обыграли Гватемалу (3:1), Косово (2:1), Гибралтар (6:0), Сан-Марино (1:0), Черногорию (2:0). Также были ничьи с Данией (2:2, по пенальти) и Саудовской Аравией (1:1), а единственное поражение – от Фарерских островов (1:2).
Коэффициенты букмекеров
Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» сходятся во мнении, что матч получится достаточно равным, с небольшим уклоном в сторону одной из команд, однако оценки вероятностей на основные исходы могут отличаться. Ниже представлены ключевые рынки перед встречей.
|
Рынок
|
«Бетсити»
|
«Фонбет»
|
Победа сборной Южной Кореи
|
2.75
|
2.70
|
Ничья
|
3.10
|
3.10
|
Победа сборной Чехии
|
2.80
|
2.80
|
Двойной шанс: Южная Корея не проиграет
|
1.45
|
1.45
|
Двойной шанс: Чехия не проиграет
|
1.46
|
1.47
|
Тотал меньше 2.5
|
1.65
|
1.65
|
Тотал больше 2.5
|
2.27
|
2.25
|
Фора сборной Чехии (–1)
|
4.70
|
4.80
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
По статистике небольшое преимущество по результативности на стороне сборной Чехии: 20 забитых мячей в последних 10 матчах против 15 у сборной Южной Кореи. При этом чехи действуют более эффективно в атаке и чаще доводят матчи до победного результата.
Сборная Южной Кореи делает ставку на дисциплину и быстрые атаки, но при этом демонстрирует нестабильность против сильных соперников: команда может уверенно выиграть крупно, но также допускать разгромные поражения.
Сборная Чехии выглядит более сбалансированной: лучше реализует моменты (2.0 гола за матч) и пропускает меньше (0.9), что делает ее более устойчивой по ходу турнира.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Сборная Чехии выглядит чуть более стабильной по результатам и атакующей эффективности. Сборная Южной Кореи способна навязать темп за счет скорости и активности в атаке, однако нестабильность в обороне может стать ключевым фактором. При этом ничейный исход также остается вероятным сценарием с учетом равного уровня команд.
Тоталы
Ожидания по голам умеренные, но с потенциалом к результативной игре. Сборная Чехии регулярно участвует в матчах с пробитием тотала 2.5, а Южная Корея способна как закрыть игру в обороне, так и провалиться в защите против атакующих соперников. Базовый сценарий – 2–3 гола за матч, при этом ранний мяч может резко раскрыть игру.
Форы
По форам ожидается достаточно плотный матч. Сборная Чехии чаще побеждает с минимальной разницей, а Южная Корея редко допускает крупные поражения в равных играх. Поэтому наиболее вероятным сценарием выглядит победа одной из команд в 1 мяч либо ничья без явного преимущества.
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