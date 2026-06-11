Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Южной Кореи и сборной Чехии состоится 12 июня 2026 года. Встреча пройдет в Гвадалахаре на стадионе «Акрон», начало – в 05:00 по московскому времени. Это стартовый матч групповой стадии, в котором обе команды постараются начать турнир с набранных очков и создать задел на выход из группы.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Сборная Южной Кореи

Сборная Южной Кореи провела 10 последних матчей: 6 побед, 1 ничья, 3 поражения. Команда забила 15 голов (1.5 за игру) и пропустила 12 (1.2 за игру). В 6 из 10 матчей (60%) Южная Корея сыграла на ноль.

В последних встречах команда обыграла Сальвадор (1:0), Тринидад и Тобаго (5:0), Гану (1:0), Боливию (2:0), Парагвай (2:0) и США (2:0). При этом были и крупные поражения – от Бразилии (0:5) и Кот-д’Ивуара (0:4). Также стоит отметить ничью с Мексикой (2:2).

Сборная Чехии

Сборная Чехии провела 10 последних матчей: 7 побед, 2 ничьи, 1 поражение. Команда забила 20 голов (2.0 за игру) и пропустила 9 (0.9 за игру).

В 4 из 10 матчей (40%) Чехия сыграла на ноль, при этом в 6 встречах (60%) проходил тотал больше 2.5.

В последних играх чехи обыграли Гватемалу (3:1), Косово (2:1), Гибралтар (6:0), Сан-Марино (1:0), Черногорию (2:0). Также были ничьи с Данией (2:2, по пенальти) и Саудовской Аравией (1:1), а единственное поражение – от Фарерских островов (1:2).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» сходятся во мнении, что матч получится достаточно равным, с небольшим уклоном в сторону одной из команд, однако оценки вероятностей на основные исходы могут отличаться. Ниже представлены ключевые рынки перед встречей.

Рынок «Бетсити» «Фонбет» Победа сборной Южной Кореи 2.75 2.70 Ничья 3.10 3.10 Победа сборной Чехии 2.80 2.80 Двойной шанс: Южная Корея не проиграет 1.45 1.45 Двойной шанс: Чехия не проиграет 1.46 1.47 Тотал меньше 2.5 1.65 1.65 Тотал больше 2.5 2.27 2.25 Фора сборной Чехии (–1) 4.70 4.80

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

По статистике небольшое преимущество по результативности на стороне сборной Чехии: 20 забитых мячей в последних 10 матчах против 15 у сборной Южной Кореи. При этом чехи действуют более эффективно в атаке и чаще доводят матчи до победного результата.

Сборная Южной Кореи делает ставку на дисциплину и быстрые атаки, но при этом демонстрирует нестабильность против сильных соперников: команда может уверенно выиграть крупно, но также допускать разгромные поражения.

Сборная Чехии выглядит более сбалансированной: лучше реализует моменты (2.0 гола за матч) и пропускает меньше (0.9), что делает ее более устойчивой по ходу турнира.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная Чехии выглядит чуть более стабильной по результатам и атакующей эффективности. Сборная Южной Кореи способна навязать темп за счет скорости и активности в атаке, однако нестабильность в обороне может стать ключевым фактором. При этом ничейный исход также остается вероятным сценарием с учетом равного уровня команд.

Тоталы

Ожидания по голам умеренные, но с потенциалом к результативной игре. Сборная Чехии регулярно участвует в матчах с пробитием тотала 2.5, а Южная Корея способна как закрыть игру в обороне, так и провалиться в защите против атакующих соперников. Базовый сценарий – 2–3 гола за матч, при этом ранний мяч может резко раскрыть игру.

Форы

По форам ожидается достаточно плотный матч. Сборная Чехии чаще побеждает с минимальной разницей, а Южная Корея редко допускает крупные поражения в равных играх. Поэтому наиболее вероятным сценарием выглядит победа одной из команд в 1 мяч либо ничья без явного преимущества.

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