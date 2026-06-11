Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Коэффициенты букмекеров на матч Южная Корея – Чехия 12 июня 2026 года

Коэффициенты букмекеров на матч Южная Корея – Чехия 12 июня 2026 года

11 июня, 08:51

Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Южной Кореи и сборной Чехии состоится 12 июня 2026 года. Встреча пройдет в Гвадалахаре на стадионе «Акрон», начало – в 05:00 по московскому времени. Это стартовый матч групповой стадии, в котором обе команды постараются начать турнир с набранных очков и создать задел на выход из группы.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Сборная Южной Кореи

Сборная Южной Кореи провела 10 последних матчей: 6 побед, 1 ничья, 3 поражения. Команда забила 15 голов (1.5 за игру) и пропустила 12 (1.2 за игру). В 6 из 10 матчей (60%) Южная Корея сыграла на ноль.

В последних встречах команда обыграла Сальвадор (1:0), Тринидад и Тобаго (5:0), Гану (1:0), Боливию (2:0), Парагвай (2:0) и США (2:0). При этом были и крупные поражения – от Бразилии (0:5) и Кот-д’Ивуара (0:4). Также стоит отметить ничью с Мексикой (2:2).

Сборная Чехии

Сборная Чехии провела 10 последних матчей: 7 побед, 2 ничьи, 1 поражение. Команда забила 20 голов (2.0 за игру) и пропустила 9 (0.9 за игру).

В 4 из 10 матчей (40%) Чехия сыграла на ноль, при этом в 6 встречах (60%) проходил тотал больше 2.5.

В последних играх чехи обыграли Гватемалу (3:1), Косово (2:1), Гибралтар (6:0), Сан-Марино (1:0), Черногорию (2:0). Также были ничьи с Данией (2:2, по пенальти) и Саудовской Аравией (1:1), а единственное поражение – от Фарерских островов (1:2).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» сходятся во мнении, что матч получится достаточно равным, с небольшим уклоном в сторону одной из команд, однако оценки вероятностей на основные исходы могут отличаться. Ниже представлены ключевые рынки перед встречей.

Рынок

«Бетсити»

«Фонбет»

Победа сборной Южной Кореи

2.75

2.70

Ничья

3.10

3.10

Победа сборной Чехии

2.80

2.80

Двойной шанс: Южная Корея не проиграет

1.45

1.45

Двойной шанс: Чехия не проиграет

1.46

1.47

Тотал меньше 2.5

1.65

1.65

Тотал больше 2.5

2.27

2.25

Фора сборной Чехии (–1)

4.70

4.80

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

По статистике небольшое преимущество по результативности на стороне сборной Чехии: 20 забитых мячей в последних 10 матчах против 15 у сборной Южной Кореи. При этом чехи действуют более эффективно в атаке и чаще доводят матчи до победного результата.

Сборная Южной Кореи делает ставку на дисциплину и быстрые атаки, но при этом демонстрирует нестабильность против сильных соперников: команда может уверенно выиграть крупно, но также допускать разгромные поражения.

Сборная Чехии выглядит более сбалансированной: лучше реализует моменты (2.0 гола за матч) и пропускает меньше (0.9), что делает ее более устойчивой по ходу турнира.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная Чехии выглядит чуть более стабильной по результатам и атакующей эффективности. Сборная Южной Кореи способна навязать темп за счет скорости и активности в атаке, однако нестабильность в обороне может стать ключевым фактором. При этом ничейный исход также остается вероятным сценарием с учетом равного уровня команд.

Тоталы

Ожидания по голам умеренные, но с потенциалом к результативной игре. Сборная Чехии регулярно участвует в матчах с пробитием тотала 2.5, а Южная Корея способна как закрыть игру в обороне, так и провалиться в защите против атакующих соперников. Базовый сценарий – 2–3 гола за матч, при этом ранний мяч может резко раскрыть игру.

Форы

По форам ожидается достаточно плотный матч. Сборная Чехии чаще побеждает с минимальной разницей, а Южная Корея редко допускает крупные поражения в равных играх. Поэтому наиболее вероятным сценарием выглядит победа одной из команд в 1 мяч либо ничья без явного преимущества.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

Еще по теме:
Где смотреть матч Южная Корея – Чехия: во сколько прямая трансляция 12 июня 2026
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Чехия Южная Корея
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
3
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
1
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
3
Все новости
Все новости
Почеттино прокомментировал разгромную победу США над Парагваем в матче ЧМ-2026
08:58
Бышовец – об участнике ЧМ-2026: «Какие были основы физподготовки при мне, такие остались и сейчас»
08:45
Стало известно, сыграет ли Неймар в первом матче сборной Бразилии на ЧМ-2026
08:30
Видео всех голов Чемпионата мира 2026
08:25
ВидеоОбзор матча США – Парагвай: голы и лучшие моменты (Видео)
06:03
Аршавин вынес вердикт сборной Португалии перед ЧМ-2026
00:53
1
Рой Кин раскритиковал футболиста «Локомотива»
00:48
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
ВидеоОбзор матча Канада – Босния и Герцеговина: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 23:58
ФотоИгрок Боснии и Герцеговины вынес мяч из пустых ворот
Вчера, 23:54
ФИФА ответила на претензии в завышении посещаемости ЧМ-2026
Вчера, 23:36
Трамп лично напутствовал сборную США на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
2
Ибрагимович назвал сборную, которую будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 22:37
Роналду выступил с обращением к болельщикам сборной Португалии
Вчера, 21:26
3
Бывшего игрока «Арсенала» не пустили на ЧМ-2026 из-за обвинения в изнасиловании
Вчера, 20:44
2
Смородская назвала «цирком» участие одной из сборных на ЧМ-2026
Вчера, 20:39
6
Сборной России предрекли выход в четвертьфинал в случае участия на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
ВидеоДва фаната заработают по 50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026 в прозрачном кубе
Вчера, 19:29
2
ВидеоРоналду попал в курьезную ситуацию на встрече с премьер-министром Португалии
Вчера, 18:46
2
Аршавин предположил, кто станет главным разочарованием ЧМ-2026
Вчера, 17:57
8
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
Вчера, 17:46
1
В Белом доме сказали, чего ждать от Трампа на ЧМ-2026
Вчера, 17:08
6
Аршавин ответил, кого будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 16:55
Роналду сказал, чего ждет от игры Португалии на ЧМ-2026
Вчера, 16:46
2
Экс-игрок сборной Франции – о недопуске судьи из Сомали: «Я вижу этот привкус расизма»
Вчера, 14:49
7
Мбаппе оценил возможность стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Вчера, 13:39
Дуглас Сантос объяснил, почему Анчелотти взял игроков «Зенита» в сборную Бразилии на ЧМ-2026
Вчера, 12:10
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 