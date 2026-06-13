Бышовец – об участнике ЧМ-2026: «Какие были основы физподготовки при мне, такие остались и сейчас»

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал старт сборной Южной Кореи на чемпионате мира.

Корейцы в первом туре ЧМ-2026 одержали волевую победу над Чехией – 2:1.

Бышовец возглавлял азиатскую сборную с 1994 по 1996 год.

«Я порадовался победе Южной Кореи. Когда я там работал, отношение ко мне было исключительным, у меня был большой карьерный рост. Сначала был тренером, потом руководителем делегации. И нам удалось добиться большого результата, учитывая, что у нас был состав в основном из студентов, а не из профессионалов.

Наша работа позволила сохранить лучшие качества корейского футбола, а также игры с европейскими командами дали возможность приобрести необходимый опыт. А наша победа над Японией закончилась приемом у президента страны.

Корейские люди тоже потрясающие. Они пережили проблемы, подобные тому, что испытал наш народ после Великой Отечественной войны. У меня остались самые хорошие впечатления.

И перед чемпионатом мира 2002 года, когда я работал в «Химках», приезжала делегация, которая предлагала снова возглавить команду. Было предложение стать главным тренером сборной перед ЧМ‑2002 вместо Хиддинка.

Если говорить про старт на этом чемпионате, первый матч вносит несколько нервозный характер, сама атмосфера с открытием турнира просто привносит некий дисбаланс.

Но могу сказать, то что было присуще корейской команде при мне – осталось и сейчас. Может, и таких больших моих заслуг в этом нет. Но в плане физической подготовки игроки очень подкованы, это прививается с детства – кроссовая нагрузка и средний пульс 42–48.

И это может быть важным для адаптации к чемпионату. В целом, думаю, какие были основы физической подготовки в Южной Корее при мне, такие остались и сейчас.

Это может быть решающим фактором на дистанции, когда команда может выйти из группы. Там уже как раз многое будет зависеть от подготовки», – сказал Бышовец.