США объяснили недопуск сомалийского арбитра до ЧМ-2026

Эндрю Джулиани, глава целевой группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года, объяснил отказ в визе сомалийскому судье и части иранского персонала.

«На данный момент в США прибыли 35 команд. Ни одному игроку, ни одному тренеру не было отказано. Некоторым официальным лицам было отказано – и на то есть веские причины», – заявил Джулиани на мероприятии «Атлантического совета» в Вашингтоне.

Представитель Госдепартамента США пояснил, что сомалийский судья Омар Артан «связан с подозреваемыми членами террористических организаций», из-за чего «путешественник не имеет права на въезд в Соединенные Штаты».

«Весь тренерский штаб Ирана въезжает. Но некоторые иранские официальные лица не въезжают – опять же по очень веской причине», – сказал Джулиани, добавив, что не может раскрыть детали, однако «некоторые люди утверждают, что они тренеры, хотя могут ими не являться».

Спецпосланник Белого дома также отметил, что на данный момент «достоверных угроз» турниру нет, но разведывательное сообщество «утроило» усилия и продолжит следить за ситуацией вплоть до финального свистка 19 июля.