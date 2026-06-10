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США объяснили недопуск сомалийского арбитра до ЧМ-2026

10 июня, 09:32
7

Эндрю Джулиани, глава целевой группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года, объяснил отказ в визе сомалийскому судье и части иранского персонала.

«На данный момент в США прибыли 35 команд. Ни одному игроку, ни одному тренеру не было отказано. Некоторым официальным лицам было отказано – и на то есть веские причины», – заявил Джулиани на мероприятии «Атлантического совета» в Вашингтоне.

Представитель Госдепартамента США пояснил, что сомалийский судья Омар Артан «связан с подозреваемыми членами террористических организаций», из-за чего «путешественник не имеет права на въезд в Соединенные Штаты».

«Весь тренерский штаб Ирана въезжает. Но некоторые иранские официальные лица не въезжают – опять же по очень веской причине», – сказал Джулиани, добавив, что не может раскрыть детали, однако «некоторые люди утверждают, что они тренеры, хотя могут ими не являться».

Спецпосланник Белого дома также отметил, что на данный момент «достоверных угроз» турниру нет, но разведывательное сообщество «утроило» усилия и продолжит следить за ситуацией вплоть до финального свистка 19 июля.

  • Артан, признанный в 2025 году лучшим судьей года среди мужчин по версии Африканской конфедерации футбола, должен был стать первым сомалийцем, отработавшим на чемпионате мира. Его развернули в аэропорту Майами.
  • Сомали входит в список стран, на которые администрация президента США Дональда Трампа наложила запрет на въезд в рамках ужесточения иммиграционной политики.
  • Сборная Ирана, которая проведет все три матча группового этапа на американской территории, ранее перенесла тренировочную базу в Мексику из-за военного конфликта с США. Во вторник иранская футбольная федерация сообщила, что квота билетов для болельщиков была отозвана, а некоторым сотрудникам команды отказали в визах.

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Источник: France24
Чемпионат мира
Комментарии (7)
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Anton1969
1781074694
Не пустить судью, это бред.
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NewLife
1781075581
Это сынок бывшего продажного мэра Нью Йорка Руди Джулиани. Недалеко от папы ушел. Как же кретин трумп позорит свою страну на весь мир.
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Император Бомжей
1781077674
А вы слышали тему, что Ирану дают визу всего на 48 часов, что б они приехали в США, матч отыграли и вернулись в Мексику!?)) Им даже нормально потренироваться не получается!
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BarStep
1781078649
По версии каклов и местечковых ухилянтов, - следы этого пиндоского невежества, неуважения и тупого хамства, должны привести как минимум в штаб-резиденцию Газпрома.. Как минимум я говорю Гы
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mihail200606
1781080035
Замечен в пиратстве?)
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k611
1781081767
И есть весомые доказательства? Тотальная подозрительность...
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