Лапочкин одним словом описал решение США не пускать в страну судью ЧМ-2026

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал ситуацию с сомалийским рефери Омаром Артаном.

Футбольного судью не пустили в США.

Артану отказали во въезде по дипломатическому паспорту, выданному посольством Сомали в Найроби.

Он признавался лучшим арбитром Африки по итогам 2025 года по версии КАФ и был официально включен в список ФИФА из 52 главных судей ЧМ-2026.

– Это большая трагедия для сомалийского арбитра. Лучший арбитр Африки не допущен из-за визового вопроса. Конечно, это катастрофа.

Мне кажется, что организаторы таких больших форумов должны дать обязательство обеспечивать выдачу виз. Если только реально в биографии нет тюремного срока, каких-то тяжелых статей у людей, которые подаются на визу. Но мы же видим беспредел с иракской делегацией. Или как досматривали сразу после прилета сборную Сенегала.

По мне, это очень плохая организация с точки зрения именно выдачи виз. Но в ФИФА и УЕФА говорят судьям: виза – это ваша проблема, занимаетесь этим вы сами. Если вам по какой-то причине не дали визу, то мы в это не вмешиваемся вообще.

Они могут только прислать какое-то сопроводительное письмо, которое можно приложить к документам. Но ходатайствовать о выдаче визы никто не может. И это действительно большая проблема.

– Судьи будут базироваться в Майами. По этой причине Омара Артана не могли назначить только на те матчи, которые пройдут в Мексике?

– Арбитры на всех больших турнирах живут в одном отеле. Они вместе тренируются под присмотром физиотерапевтов, тренеров по физподготовке, судейского руководства. Поэтому, конечно, жить отдельно, просто приезжать на игры – это не дело. Ведь и разборы игр проходят в одном помещении. Поскольку местом базирования выбран Майами, жить и судить только в Мексике невозможно.

Очень жалко арбитра, тем более он общепризнанный лучший арбитр Африки. Значит, определенные качества у него точно есть. Плюс мы понимаем, что он живет в Сомали, и положенные за участие в турнире 70 тысяч долларов – это огромная сумма для этой страны.

Очень обидно, когда арбитров не допускают по визовым причинам. Раньше таких проблем не было. Но мы видим, что в этом году вмешиваются административные обстоятельства. Много людей не допустили – персонала, представителей делегаций, возможно, даже каких-то игроков, речь не только про судей.

Мне кажется, это не совсем правильно. Страна, которая обеспечивает такой большой форум, должна помогать с выдачей виз. Такие времена…

Жалко Омара Артана. Но оставшиеся арбитры, уверен, спокойно справятся с этим чемпионатом мира.