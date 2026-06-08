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США не пустили лучшего судью Африки для работы на ЧМ-2026

Сегодня, 19:00
10

Сомалийский арбитр Омар Артан не смог въехать в Соединенные Штаты Америки.

Судья прилетел для работы на предстоящем чемпионате мира, но его не пустили в страну.

Артану отказали во въезде по дипломатическому паспорту, выданному посольством Сомали в Найроби.

Ранее у него возникли проблемы с оформлением визы.

Артан признавался лучшим арбитром Африки по итогам 2025 года по версии КАФ. Он официально включен в список ФИФА из 52 главных судей ЧМ.

Сомали входит в число стран, граждане которых подпадают под американские ограничения на въезд.

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Источник: твиттер журналиста Ромена Молины
Чемпионат мира
Комментарии (10)
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Император Бомжей
1780934994
Молодцы, лучший чемпионат мира!)))
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...уефан
1780935570
...страшны во гневе сомалийские арбитры! Хуже пиратов)...
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Пригожин Женя
1780937902
Ну так пусть пишет в фифа.. они обязаны повилиять на вьезд. потому что они являются работодателем его и поэтому несут отвественность
Ответить
Artemka444
1780939706
США надо было никого не пускать вообще Были бы чемпионами мира!!!
Ответить
k611
1780939983
Зачем вообще дали ЧМ США с их закидонами...
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Cleaner
1780941043
А чего еще ждать от ......... .... ...... ПИНДОСТАНА!!!...((((((((((((((((((((
Ответить
Император 1
1780942435
Лучше бы купленного Энтони Тэйлора не пустили!
Ответить
qzma
1780947689
демократичненько
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