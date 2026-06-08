США не пустили лучшего судью Африки для работы на ЧМ-2026

Сомалийский арбитр Омар Артан не смог въехать в Соединенные Штаты Америки.

Судья прилетел для работы на предстоящем чемпионате мира, но его не пустили в страну.

Артану отказали во въезде по дипломатическому паспорту, выданному посольством Сомали в Найроби.

Ранее у него возникли проблемы с оформлением визы.

Артан признавался лучшим арбитром Африки по итогам 2025 года по версии КАФ. Он официально включен в список ФИФА из 52 главных судей ЧМ.

Сомали входит в число стран, граждане которых подпадают под американские ограничения на въезд.