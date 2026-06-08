США не пустили лучшего судью Африки для работы на ЧМ-2026

Сомалийский арбитр Омар Артан не смог въехать в Соединенные Штаты Америки.
Судья прилетел для работы на предстоящем чемпионате мира, но его не пустили в страну.
Артану отказали во въезде по дипломатическому паспорту, выданному посольством Сомали в Найроби.
Ранее у него возникли проблемы с оформлением визы.
Артан признавался лучшим арбитром Африки по итогам 2025 года по версии КАФ. Он официально включен в список ФИФА из 52 главных судей ЧМ.
Сомали входит в число стран, граждане которых подпадают под американские ограничения на въезд.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой мундиаля.
Источник: твиттер журналиста Ромена Молины