Мостовой сообщил, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, кого поддержит на чемпионате мира-2026.
– Вам бы хотелось, чтобы Лионель Месси второй раз подряд поднял над головой Кубок мира?
– Да, конечно, хотелось бы. И он хотел бы. Также, я думаю, что и Португалия хотела бы выиграть. У них хорошая, сильная сборная.
– Персонально будете болеть за Месси?
– Персонально я всегда за Месси. Был, есть и останусь. Это я говорил и 15, и 20 лет назад.
- Сборная Аргентины – действующий чемпион мира. На групповом этапе предстоящего турнира команда встретится с Алжиром (17 июня), Австрией и Иорданией.
- Месси – восьмикратный обладатель «Золотого мяча». В Европе он выступал за «Пари Сен-Жермен» и «Барселону», с которой четырежды выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира в 2022 году, а также дважды побеждал в Кубке Америки (2021, 2024).
- Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. В турнире впервые сыграют 48 сборных.
Источник: «Матч ТВ»