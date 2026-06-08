Мостовой сообщил, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, кого поддержит на чемпионате мира-2026.

– Вам бы хотелось, чтобы Лионель Месси второй раз подряд поднял над головой Кубок мира?

– Да, конечно, хотелось бы. И он хотел бы. Также, я думаю, что и Португалия хотела бы выиграть. У них хорошая, сильная сборная.

– Персонально будете болеть за Месси?

– Персонально я всегда за Месси. Был, есть и останусь. Это я говорил и 15, и 20 лет назад.