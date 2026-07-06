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  • Мостовой столкнулся с топливным кризисом: «Какими словами это можно назвать?»

Мостовой столкнулся с топливным кризисом: «Какими словами это можно назвать?»

Вчера, 18:31
13

Александр Мостовой впервые высказался о проблемах с топливом в России.

  • В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.
  • Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.
  • Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

«Ситуация с бензином на мне сказывается ужасно. Как раз сейчас подъезжаю на заправку. Очередь огромная – в каждую колонку по десять машин.

Но это на платке, где еще есть бензин. В городе его вообще нет. Какими словами это можно назвать? Надеюсь, что это когда-то закончится.

Один раз стоял в очереди полтора часа – 20 литров дали. Я жил в 80-е, в 90-е, когда мы с канистрами бегали по набережным и переливали друг другу, чтобы только доехать. Мы это все уже проходили. Мне бы не хотелось вернуться опять в те времена.

На общественный транспорт пока не планирую пересаживаться. Я все детство провел в метро, электричках, автобусах и троллейбусах. Считаю, что в такой огромной стране, как Россия, люди имеют право выбирать, на чем ездить.

Тогда зачем вообще жить? Давайте на лошадей пересядем. Хотя они сейчас стоят дороже машины. Это же смешно», – заявил Мостовой.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (13)
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bset
1783352102
А что за топливный кризис? Я просто не интересуюсь политикой
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Император Бомжей
1783352501
Признать иноагентом и на фронт! Что б пасть меньше раскрывал свою! Всем тяжело, но мы не медийные люди! Говоришь о бедах, будь добр помоги!
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Юбиляр
1783353197
Ну вот мысли о 90-х вернулись и стали весьма насущными и тревожными - особенно о 92-м и 95-м!🤦‍♂️... Главное, чтобы ностальгией не стали!
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Галина Бронемясова
1783353598
на газпромнефти в спб вообще воздух наливают вместо 95го. в нашем местном районном паблике уже человек 10 отписались об этом. все идут на разборки с администратором - а та руками разводит, типа я не при делах. и отправляет всех жаловаться руководству. хоть на лукойл едь, чесс слово. в данном вопросе принципы уже отходят на второй план.
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Из Твери Леха
1783355176
Не царское это дело в очередях стоять. Пропустить срочно!!
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Hector вернулся
1783359417
И тут царь решил по этой теме высказаться
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jerry093
1783368306
спокойно, все по плану
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