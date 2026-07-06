Мостовой столкнулся с топливным кризисом: «Какими словами это можно назвать?»

Александр Мостовой впервые высказался о проблемах с топливом в России.

В ряде регионов РФ вводят ограничения на отпуск бензина на АЗС.

Власти объясняют это желанием снизить необоснованный ажиотаж.

Также граждане сообщают о постоянном росте цен на бензин.

«Ситуация с бензином на мне сказывается ужасно. Как раз сейчас подъезжаю на заправку. Очередь огромная – в каждую колонку по десять машин.

Но это на платке, где еще есть бензин. В городе его вообще нет. Какими словами это можно назвать? Надеюсь, что это когда-то закончится.

Один раз стоял в очереди полтора часа – 20 литров дали. Я жил в 80-е, в 90-е, когда мы с канистрами бегали по набережным и переливали друг другу, чтобы только доехать. Мы это все уже проходили. Мне бы не хотелось вернуться опять в те времена.

На общественный транспорт пока не планирую пересаживаться. Я все детство провел в метро, электричках, автобусах и троллейбусах. Считаю, что в такой огромной стране, как Россия, люди имеют право выбирать, на чем ездить.

Тогда зачем вообще жить? Давайте на лошадей пересядем. Хотя они сейчас стоят дороже машины. Это же смешно», – заявил Мостовой.