Трамп – об удалении Балогуна: «Я вообще не знал, что такое красная карточка»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандальную ситуацию с форвардом американской сборной Фоларином Балогуном.
- Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
- Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
- США встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.
«Все говорят о красной карточке, как будто это нормально. Я не знал, что это вообще такое – красная карточка! А когда выяснил, я сказал: «Да вы шутите!»
Этот парень [судья] просто взмахнет рукой: «Окей, ваш лучший футболист не играет в следующем матче». Я сказал: «Ого, вот это власть, это ужасно!» – заявил Трамп.
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Источник: CTV News