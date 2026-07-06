Трамп – об удалении Балогуна: «Я вообще не знал, что такое красная карточка»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандальную ситуацию с форвардом американской сборной Фоларином Балогуном.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

США встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Все говорят о красной карточке, как будто это нормально. Я не знал, что это вообще такое – красная карточка! А когда выяснил, я сказал: «Да вы шутите!»

Этот парень [судья] просто взмахнет рукой: «Окей, ваш лучший футболист не играет в следующем матче». Я сказал: «Ого, вот это власть, это ужасно!» – заявил Трамп.

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