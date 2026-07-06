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  • Трамп – об удалении Балогуна: «Я вообще не знал, что такое красная карточка»

Трамп – об удалении Балогуна: «Я вообще не знал, что такое красная карточка»

Вчера, 18:44
11

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандальную ситуацию с форвардом американской сборной Фоларином Балогуном.

  • Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
  • Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
  • США встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Все говорят о красной карточке, как будто это нормально. Я не знал, что это вообще такое – красная карточка! А когда выяснил, я сказал: «Да вы шутите!»

Этот парень [судья] просто взмахнет рукой: «Окей, ваш лучший футболист не играет в следующем матче». Я сказал: «Ого, вот это власть, это ужасно!» – заявил Трамп.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: CTV News
Чемпионат мира Монако Бельгия США Балогун Фоларин
Комментарии (11)
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гууд
1783353321
Вообще крутяк! Хорошо что в новостях не написали:"власти сша заподозрила фифа в разработке ядерного оружия и сказали если вы не прекратите эти разработки то мы ударим по вам ракетами и в торгнимся в вашу страну для установление димакратии и за одно отмените красную карточку."
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Галина Бронемясова
1783353700
дональд дезеувович трамп.
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Император 1
1783354214
Давай не рассказывай, не знал он)
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Из Твери Леха
1783354969
Просто фифа получила порцию демократии.
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qzma
1783355107
разбомбить несколько чужих стран: «Ого, вот это власть, это ужасно!»
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R_a_i_n
1783356295
Лобадзип в ковбойской шляпе!
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R_a_i_n
1783356421
Красная карта это ужасно, а угрожать стереть с лица земли древнейшею нацию для трумпа в порядке вещей. Лицемерная пиндосия во всей красе.
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Hector вернулся
1783359271
Нах ты тогда лезешь что то комментировать в футболе?
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Not angry fan
1783361065
Ну, вот, не знает он, что такое красная карточка! Я об этом же, практически, вчера и написал в своём комментарии, что нефиг проводить ЧМ в подобной стране, в которой большинство населения тащится на лапте и вообще не любит и не разбирается в футболе, так меня некоторые тут захерили. Вижу, сегодня любители самой демократичной державы на свете, что-то, не особо активны. Ну вот и хорошо, ну вот и славненько!
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Бумбраш
1783363463
Заключи сделку и измени правила,делов то..чем то смахивает на отмазы зинки в рпл, только тут один чел позвонил,а в зинке челая машина по отмазу работает
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