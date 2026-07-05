Аршавин одним словом описал трансферную кампанию «Спартака»

Андрей Аршавин высказался о пассивности «Спартака» на летнем трансферном рынке.
- Красно-белые пока не подписали ни одного новичка.
- В то же время клуб бесплатно покинули Антон Заболотный, Олег Рябчук, Тео Бонгонда, Максим Лайкин и Никита Чернов.
- «Спартак» финишировал на четвертом месте в сезоне РПЛ-2025/26.
- Также команда выиграла FONBET Кубок России, победив в финале «Краснодар».
«Спартак» понравился мне по весне, они выиграли Кубок. Но им все равно нужно покупать игроков, если они хотят бороться за первое место.
У них опять затишье какое-то, но оно пока идет им на пользу», – заявил Аршавин.
Источник: «Спорт-Экспресс»