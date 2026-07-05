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ФИФА приостановила дисквалификацию игрока сборной США

5 июля, 20:17
11

Нападающий сборной США Фоларин Балогун сможет сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.

Автоматическая дисквалификация, наложенная на него из-за удаления в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной, была приостановлена.

Утверждается, что основанием для отмены дисквалификации послужила статья 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, согласно которой судебный орган вправе принять решение о полной или частичной приостановке применения дисциплинарных мер. При этом приостановка может быть отменена в случае совершения игроком нарушения в течение испытательного срока.

По данным журналиста Бена Джейкобса, испытательный срок равен одному году.

Отмечается, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду избежал дисквалификации на 3 матча перед ЧМ-2026 при аналогичных обстоятельствах, пропустив в итоге лишь одну игру из трех.

  • Балогун получил красную карточку в игре с Боснией после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
  • Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

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Источник: The Athletic
Чемпионат мира Бельгия США Балогун Фоларин
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1783273379
Позорный чемпионат с позорными пиндосами!
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Paulchess
1783274730
Для них правила всегдо ровнее чем для всех
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Хулиганин
1783274979
Сборная пиндосов это бзденит на мировом уровне. Админ ресурс рулит.
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k611
1783277505
Они же хозяева ЧМ, что хочет то и мочит...
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Lilipyt
1783278110
Ногу чуть не оторвал, так еще и дня пропуска не будет
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Damir07
1783278488
И после этого ещё будут говорить что политика ни причём в спорте Позор а не футбол Я уверень даже что сша минимум до полуфинала за уши вытащат
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Damir07
1783278562
Если бы Трамп сказал что вместо Ирана Россию хочет на чм видеть то фифа на второй день поменяли бы )))
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ScarlettOgusania
1783280703
если Бельгия победит пиндостан, то на следующий день туда полетят томагавки с большим "американским прюветом"...😅
Ответить
Cleaner
1783281347
Чё хотят, то и творят пиндосы с КАРМАННЫМ ФИФА!!!...((((((((((((((((
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алдан2014
1783285165
Всё что нужно знать о современном ФИФА. Ни чё нового. Коз-лы
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