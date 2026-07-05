ФИФА приостановила дисквалификацию игрока сборной США

Нападающий сборной США Фоларин Балогун сможет сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.

Автоматическая дисквалификация, наложенная на него из-за удаления в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной, была приостановлена.

Утверждается, что основанием для отмены дисквалификации послужила статья 27 дисциплинарного кодекса ФИФА, согласно которой судебный орган вправе принять решение о полной или частичной приостановке применения дисциплинарных мер. При этом приостановка может быть отменена в случае совершения игроком нарушения в течение испытательного срока.

По данным журналиста Бена Джейкобса, испытательный срок равен одному году.

Отмечается, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду избежал дисквалификации на 3 матча перед ЧМ-2026 при аналогичных обстоятельствах, пропустив в итоге лишь одну игру из трех.

Балогун получил красную карточку в игре с Боснией после вмешательства ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Матч США – Бельгия начнется в 3:00 мск 7 июля.

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