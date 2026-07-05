Бывший вратарь «Рубина» перешел в клуб Бердыева

Российский вратарь Алексей Кеняйкин перешел в «Туран Товуз», о чем клуб сообщил на своей странице в соцсети.

Он подписал контракт с азербайджанским клубом, который возглавляет Курбан Бердыев, на 2 года.

С февраля этого года Кеняйкин выступал за «Рубин», но не сыграл за первую команду казанцев в официальных матчах. В 10 встречах он остался в запасе. Также он провел 1 игру за «Рубин-2», пропустил 1 гол. В июне вратарь покинул казанский клуб.