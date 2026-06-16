Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов назвал единственного российского тренера, способного возглавить сборную-участницу ЧМ-2026

Бубнов назвал единственного российского тренера, способного возглавить сборную-участницу ЧМ-2026

16 июня, 21:18
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал о том, кто из российских тренеров смог бы успешно работать на чемпионате мира.

– Из наших тренеров, особенно с африканскими командами, с арабами, на мой взгляд, смог бы только Бердыев работать. Только Бердыев, больше никого нет.

– А Слуцкий? За границей работает, знает иностранный.

– Да мы видим, как он за границей работает.

– Ну, дважды чуть чемпионство не взял.

– Что два раза? Вот именно! Должен был чемпионом быть и в последних играх на своeм поле проигрывал. Поэтому Слуцкий – нет.

Слуцкий в каком смысле мог бы работать… Думаю, на это у него ума хватило. Он приехал, нашeл себе местного помощника, который всe знает, и всe через него бы делал.

А потом анализировал тактику, как-то на состав влиял. Устраивал бы им все эти шоу, КВН, веселил, пел бы. И там бы весело было. Если брать в таком смысле, то да.

Да, если брать так, то все смогут. Единственное – не сможет Талалаев, потому что он на себя всe берeт.

  • Впервые в истории на ЧМ сыграют 48 сборных.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
  • Всего будет сыграно 104 матча.

Еще по теме:
Бубнов – о сборной России на ЧМ-2026: «Даже Гаити бы не обыграли» 7
Бубнов – о прогнозе экономиста на ЧМ-2026: «По дуркованию на 1-м месте с большим отрывом» 6
Бубнов поставил оценку Бразилии за матч с Марокко 3
Источник: «Коммент.Шоу»
Чемпионат мира Балтика Шанхай Шэньхуа Туран Товуз Бердыев Курбан Слуцкий Леонид Талалаев Андрей Бубнов Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1781634438
Талалаев то как раз сможет, но ты на него обиделся, потому что завидуешь, и теперь всякий бред про него постоянно несёшь.
Ответить
Антрацитовый волхв
1781634718
Третье место в Азербайджане, ещё и без еврокубков. Курбан Баран там точно никому не нужен.
Ответить
Garrincha58
1781635000
В стране где нет приличных футболистов и тренеров не должно быть После СССР у нас нет и не было пока тренеров способных тренировать в Европе на высоком уровне
Ответить
NewLife
1781636315
Уху ел бубен😁
Ответить
Desma
1781636790
"смог бы только Бердыев работать"? Ага. От Бердыева сейчас только тюбетейка осталась и ту пора выбросить за ненадобностью.
Ответить
Спартач80
1781637914
Бердыев гражданин Туркменистана и России.... Правда законом туркменское гражданство не запрещено.
Ответить
bset
1781641796
"Мобель, ну что ты дуркуеш, ема? Только Царь сможет возглавить и больше никто!"
Ответить
Гавроша Восьмой
1781644138
С каких пор бердыев стал российским?
Ответить
momwig_
1781644224
Ну, Бубнов мог бы тоже футболистом быть. Не, серьёзно - мог бы. Дебилизм в принципе лечится (ну, адаптировать человека можно) . Ну, что там... Как вышло так вышло.
Ответить
алдан2014
1781651876
А когда Бердыев последний раз работал ? Что то Бубнов испортился в край, наверное болезнь прогрессирует. Не в обиду.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
6
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах
17:53
16
Талалаев назвал сумму, которую заплатил за штрафы в сезоне: «Это серьезно»
17:29
3
Все новости
Все новости
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
20:26
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
20:18
Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах
17:53
16
Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей
17:40
2
Президент Аргентины отреагировал на новость о смерти отца Месси во время ЧМ-2026
16:57
6
Ведущий «Матч ТВ» критически высказался о женщинах-судьях
16:37
12
Губерниев определил, кто лучше – Марадона или Месси
15:33
3
Сестра Роналду лайкнула пост с критикой Бруну Фернандеша
15:30
7
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
15:00
13
Названы сроки восстановления игрока, получившего переломы в матче ЧМ-2026
13:44
1
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России
12:51
5
ВидеоВедущая, заявившая о смерти отца Месси, расплакалась и публично извинилась за фейк
11:42
3
Бывший тренер Роналду в «Аль-Насре» может возглавить сборную Португалии
11:05
Коэффициенты букмекеров на матч: Германия – Кот-д'Ивуар 20 июня 2026 года
10:34
Коэффициенты букмекеров на матч: Нидерланды – Швеция 20 июня 2026 года
10:33
Аленичев объяснил, почему Месси индивидуально сильнее Роналду
10:23
2
Тренер Канады оценил разгром Катара со счетом 6:0
10:10
Агент Барбоза: «Мартинес боится заменой нанести Роналду психологическую травму»
09:48
3
Где смотреть матч Германия – Кот-д'Ивуар: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:35
Где смотреть матч Нидерланды – Швеция: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:30
Где смотреть матч Турция – Парагвай: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:28
Игрок сборной Канады догнал Месси в споре бомбардиров ЧМ-2026
09:27
1
Где смотреть матч Бразилия – Гаити: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:25
Где смотреть матч Шотландия – Марокко: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:23
Аленичев назвал Роналду «якорем»: «Его игра начинает раздражать»
09:15
Коэффициенты букмекеров на матч: Турция – Парагвай 20 июня 2026 года
09:10
Коэффициенты букмекеров на матч: Бразилия – Гаити 20 июня 2026 года
09:08
Коэффициенты букмекеров на матч: Шотландия – Марокко 20 июня 2026 года
09:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 