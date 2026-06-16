Бубнов назвал единственного российского тренера, способного возглавить сборную-участницу ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал о том, кто из российских тренеров смог бы успешно работать на чемпионате мира.

– Из наших тренеров, особенно с африканскими командами, с арабами, на мой взгляд, смог бы только Бердыев работать. Только Бердыев, больше никого нет.

– А Слуцкий? За границей работает, знает иностранный.

– Да мы видим, как он за границей работает.

– Ну, дважды чуть чемпионство не взял.

– Что два раза? Вот именно! Должен был чемпионом быть и в последних играх на своeм поле проигрывал. Поэтому Слуцкий – нет.

Слуцкий в каком смысле мог бы работать… Думаю, на это у него ума хватило. Он приехал, нашeл себе местного помощника, который всe знает, и всe через него бы делал.

А потом анализировал тактику, как-то на состав влиял. Устраивал бы им все эти шоу, КВН, веселил, пел бы. И там бы весело было. Если брать в таком смысле, то да.

Да, если брать так, то все смогут. Единственное – не сможет Талалаев, потому что он на себя всe берeт.