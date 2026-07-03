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  • Клуб Бердыева расстался с российским вратарем и бывшим легионером «Спартака»

Клуб Бердыева расстался с российским вратарем и бывшим легионером «Спартака»

Вчера, 17:00

Азербайджанский «Туран Товуз» объявил на своей странице в соцсети, что команду по истечении срока контракта покидает вратарь Сергей Самок.

Россиянин выступал за команду с июля 2024 года.

  • В прошлом сезоне 25-летний Самок провел за «Туран Товуз» 16 матчей, пропустил 13 голов, сыграл 9 встреч на ноль.

Также азербайджанску команду покинул полузащитник Филип Озобич.

35-летний хавбек в 2008–2013 годах принадлежал «Спартаку» и провел за основной состав красно-белых 4 официальных матча.

  • Озобич провел 2 товарищеских матча за сборную Хорватии в 2017-м, а в 2021–2024 годах сыграл в 15 встречах за сборную Азербайджана.

«Туран Товуз» возглавляет Курбан Бердыев.

В прошлом сезоне команда заняла 3-е место в чемпионате Азербайджана, но УЕФА отстранил клуб из Лиги конференций.

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Источник: «Бомбардир»
Азербайджан. Премьер-лига Трансферы Туран Товуз Озобич Филип Самок Сергей Бердыев Курбан
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