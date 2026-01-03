Азербайджанский клуб не может контактировать с российскими из-за украинского тренера

Украинский тренер Юрий Вернидуб в декабре принял азербайджанский «Нефтчи».

В контракте прописан запрет на контакты тренера и клуба с российскими командами.

Таким образом, трансферы «Нефтчи» из/в Россию исключены, как и товарищеские матчи с российскими командами.