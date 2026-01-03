Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Азербайджанский клуб не может контактировать с российскими из-за украинского тренера

Азербайджанский клуб не может контактировать с российскими из-за украинского тренера

3 января, 14:16
54

Украинский тренер Юрий Вернидуб в декабре принял азербайджанский «Нефтчи».

В контракте прописан запрет на контакты тренера и клуба с российскими командами.

Таким образом, трансферы «Нефтчи» из/в Россию исключены, как и товарищеские матчи с российскими командами.

  • В 2022-2025 экс-игрок «Зенита» Вернидуб тренировал на родине «Кривбасс».
  • Вся тренерская карьера уроженца Житомира проходит в рамках постсоветского пространства.
  • Вернидуб дважды приводил к чемпионству молдавский «Шериф».

Источник: «Р-Спорт»
Азербайджан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Нефтчи Вернидуб Юрий
Комментарии (54)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1767440548
А нам это зачем? Поплакать о их судьбе?
Ответить
Император 1
1767440839
В хох.ляндии нет на.цистов
Ответить
R_a_i_n
1767441001
Объедкин, фассс!!!
Ответить
Император Бомжей
1767441669
О нет, столько трансферов сорвалось, ведь обычно столько переходов между Нефчи и клубами РПЛ))) Как мы будем жить
Ответить
DOCTOR PENALTY
1767441978
Взята новая вершина дебилизма!
Ответить
Povedkin
1767442179
Молодцы Нефтчи. Там еще и поврежденный ПВО в Грозном азербайджанский самолет.Потом упавший и разбившийся--тоже учитывали.
Ответить
Spartak_forv@
1767447927
Какая потеря для российских клубов!
Ответить
Oldtrafford83
1767511519
Видимо редактор это и есть гейхалыч, специально для себя новости выставляет чтобы рвать своё очко и пускать слюни о бедных несчастных хо.х.лах))
Ответить
