Азербайджанский клуб не может контактировать с российскими из-за украинского тренера

Украинский тренер Юрий Вернидуб в декабре принял азербайджанский «Нефтчи».
В контракте прописан запрет на контакты тренера и клуба с российскими командами.
Таким образом, трансферы «Нефтчи» из/в Россию исключены, как и товарищеские матчи с российскими командами.
- В 2022-2025 экс-игрок «Зенита» Вернидуб тренировал на родине «Кривбасс».
- Вся тренерская карьера уроженца Житомира проходит в рамках постсоветского пространства.
- Вернидуб дважды приводил к чемпионству молдавский «Шериф».
Источник: «Р-Спорт»