В азербайджанском клубе прокомментировали отставку Березуцкого

Исполнительный директор «Сабаха» Рамин Гасанов сообщил, что Василий Березуцкий покинул поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

«Решение Василия Владимировича не стало для нас неожиданностью – оно было взвешенным и обусловленным семейными обстоятельствами, возникшими немного ранее. Мы до последнего надеялись, что ситуация разрешится так, чтобы сотрудничество могло продолжиться, однако с уважением относимся к окончательному решению Березуцкого.

Василий привел команду к первому титулу в истории клуба, и его работа заслуживает самых высоких оценок.

Мы расстались на хорошей ноте. Не исключаем, что в будущем, при благоприятных обстоятельствах, Василий Владимирович может вновь возглавить нашу команду», – сказал Гасанов.