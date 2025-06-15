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  • В азербайджанском клубе прокомментировали отставку Березуцкого

В азербайджанском клубе прокомментировали отставку Березуцкого

Вчера, 21:49
2

Исполнительный директор «Сабаха» Рамин Гасанов сообщил, что Василий Березуцкий покинул поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

«Решение Василия Владимировича не стало для нас неожиданностью – оно было взвешенным и обусловленным семейными обстоятельствами, возникшими немного ранее. Мы до последнего надеялись, что ситуация разрешится так, чтобы сотрудничество могло продолжиться, однако с уважением относимся к окончательному решению Березуцкого.

Василий привел команду к первому титулу в истории клуба, и его работа заслуживает самых высоких оценок.

Мы расстались на хорошей ноте. Не исключаем, что в будущем, при благоприятных обстоятельствах, Василий Владимирович может вновь возглавить нашу команду», – сказал Гасанов.

  • Под руководством 42-летнего Березуцкого «Сабах» выиграл Кубок Азербайджана, а в чемпионате занял 5-е место.
  • Ранее Березуцкий работал в тренерских штабах «Витесса», ЦСКА, «Краснодара» и «Шанхай Шэньхуа».

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Источник: «Матч ТВ»
Азербайджан. Премьер-лига Азербайджан. Кубок Сабах Березуцкий Василий
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Комментарии (2)
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Dr Metal
1750017342
Вася, пора домой в ЦСКА
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boris63
1750032899
Вася молодец, первый трофей есть! А Мостовой только корону поправляет на башке и чего то ждёт.
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