В азербайджанском клубе прокомментировали отставку Березуцкого

Исполнительный директор «Сабаха» Рамин Гасанов сообщил, что Василий Березуцкий покинул поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.
«Решение Василия Владимировича не стало для нас неожиданностью – оно было взвешенным и обусловленным семейными обстоятельствами, возникшими немного ранее. Мы до последнего надеялись, что ситуация разрешится так, чтобы сотрудничество могло продолжиться, однако с уважением относимся к окончательному решению Березуцкого.
Василий привел команду к первому титулу в истории клуба, и его работа заслуживает самых высоких оценок.
Мы расстались на хорошей ноте. Не исключаем, что в будущем, при благоприятных обстоятельствах, Василий Владимирович может вновь возглавить нашу команду», – сказал Гасанов.
- Под руководством 42-летнего Березуцкого «Сабах» выиграл Кубок Азербайджана, а в чемпионате занял 5-е место.
- Ранее Березуцкий работал в тренерских штабах «Витесса», ЦСКА, «Краснодара» и «Шанхай Шэньхуа».
Источник: «Матч ТВ»