«Локомотив» избавился от футболиста, купленного за 3 миллиона

«Локомотив» объявил о расторжении контракта с Марком Мампасси.
23-летний центральный защитник получил статус свободного агента.
Стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.
- «Локо» купил Мампасси в начале 2022 года у «Шахтера» за 3 млн евро.
- Уроженец Донецка не играл за клуб РПЛ с октября 2022 года, проведя до этого 21 матч.
- Он был в аренде в «Антальяспоре», «Кортрейке» и «Туран Товузе».
- В 2025 году «Локомотив» получал трансферный бан из-за Мампасси.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»